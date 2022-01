«Crec que aconseguiré moltes coses amb l’únic equip de Turquia que té quatre estrelles». Declaracions marcades per l’ambició, les de Domènec Torrent, només uns dies enrere, quan era presentat com a nou entrenador del Galatasaray. El tècnic de Santa Coloma de Farners, mesos després de la seva aventura al Brasil per comandar el Flamengo, va acceptar el repte de suplir a tota una institució com Fatih Terim, destituït degut als mals resultats d’un equip que, tot i ser el que compta amb el millor palmarès del seu país, viu ara mateix un moment delicat i es troba ben lluny del líder. Torrent, com va fer l’últim cop, va comptar amb l’arbucienc Jordi Guerrero, qui també feia les maletes i acceptava aquest repte. A tots dos s’hi sumava Jordi Gris. Encara en ple procés d’adaptació i amb pocs entrenaments, l’aventura no ha acabat de començar amb massa bon peu. Sí per la rebuda, les sensacions i el tracte per part del club i del vestidor. Però no pas pel primer resultat, perquè el debut, aquest últim cap de setmana, es tancava amb una derrota (4-2).

«Estic encantat de formar part d’aquesta gran comunitat», afegia Torrent, el dia que va ser presentat. I de ben segur que és així. Des que el Flamengo el va fer fora, només quatre mesos després d’arribar-hi, que pel seu cap rondava la possibilitat de tornar a entrenar. Es van trucar unes quantes portes, però sense sort. Fins que el Galatasaray va aparèixer a escena. Terim era cessat i tancava així la seva quarta etapa en un club que conviu amb una afició ben exigent, que no perdona cap relliscada. El perfil del selvatà encaixava en les seves pretensions i l‘acord va ser força ràpid. Domènec viatjava cap a Turquia, acompanyat de Guerrero. La setmana passada, presentació oficial i també els primers entrenaments en un equip tocat pels mals resultats, però amb futbolistes de renom. Hi ha, per exemple, el migcampista Arda Turan, amb passat a l’Atlètic de Madrid i Barcelona. Aquest dijous, estrena a casa, al Nef Stadium, com ara se’l coneix. Però divendres passat hi havia el debut oficial. La cosa no va sortir massa bé, perquè el Galatasaray amb més accent gironí de la seva història perdia al camp del Hatayspor per un clar 4-2. I això que el vent bufava a favor amb el gol de Kilinc (0-1), però un penal fallat i l’expulsió que va patir Taylan Antalyali, ja a la segona meitat i amb el marcador en contra (3-2), va fer que puntuar es convertis en una missió impossible. A l’espera del duel de demà passat contra el Kasimpasa, l’equip és ara mateix tretzè, més prop del descens que no pas del íder.