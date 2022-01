Un cop s’ha passat pàgina a l’eliminació a la Supercopa d’Espanya a mans del Reial Madrid, els jugadors del Barça es tornaven ahir a entrenar tot preparant el partit de vuitens de final d’aquest dijous al camp de l’Athletic Club. El tècnic, Xavi Hernández, tindrà a bona part de la seva plantilla a disposició però no podrà comptar amb el defensa Samuel Umtiti, que es va fer mal durant la sessió. No va ser un cop fortuït, perquè el jugador haurà de ser intervingut, tal i com va informar el club mitjançant un comunicat.

Umtiti pateix una fractura en el cinquè metatarsià i és necessària una operació per resoldre aquesta dolència. Serà avui mateix, a càrrec del doctor Antoni Dalmau. La setmana passada, el defensa també havia sigut notícia al renovar el seu contracte amb el Barça fins el 30 de juny de 2026, tot i no entrar en els plans de Xavi Hernández. Un moviment que el club va dur a terme per poder inscriure al davanter Ferran Torres. I això que fa temps que el desig de l’entitat era buscar tancar una cessió i un traspàs del futbolista a un altre club.

La situació de Dembélé

Amb qui sí es comptava és amb el francès Ousmane Dembélé, que tot i això té un peu i mig fora del Barça. El jugador es continua entrenant amb normalitat, però no hi ha cap resposta davant la proposta de renovació que té des de fa temps al damunt de la taula. Les pretensions de Dembélé i el seu agent s’escapen, i molt, dels límits econòmics del club blaugrana, que ha decidit moure fitxa veient quin és el panorama: ha arribat a demanar uns 30 milions d’euros bruts per temporada.

Pel que sembla, el davanter vol esgotar el seu contracte, que s’acaba el proper 30 de juny i després marxar del Camp Nou a cost zero. Però el Barça, fins i tot pot baixar-li la rescissió per facilitar la seva sortida en aquest mercat d’hivern. I si no, no descarta la possibilitat de deixar-lo sense jugar fins que se’n vagi.