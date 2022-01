El Barça es va classificar per a la final de la Supercopa d'Espanya femenina de futbol gràcies a un gol en el descompte d'Alèxia Putellas (1-0) contra un Reial Madrid molt seriós que va tenir les seves opcions.

El torneig es presentaven com un repte per a tots dos conjunts. En el cas de les jugadores blanques, per ser la seva primera participació. En el de les blaugranes, per les ganes de revenja després de ser eliminades el passat curs tot just començar contra l'Atlètic de Madrid.

La seva importància radicava també en el fet que aquest 'clàssic' era l'inicial d'una sèrie de quatre que se succeiran en lliga i en Lliga de Campions d'aquí a finals de març. Tot això estant encara fresc el que es va jugar el passat 12 de desembre, que es va emportar el Barça per 1-3 després d'un gran començament.

Amb aquesta idea de dominar des de l'arrencada ha saltat l'equip de Jonatan Giráldez a la Ciudad del Futbopl de Las Rozas, encara que per moments es va trobar a faltar una mica de ritme. Això i els gols, que a la primera part els van ser esquius davant un Reial Madrid ben plantat en el seu camp que esperava aixoplugat en l'àrea i generava inquietud a la contra.

Rolfo va ser la primera a provar sort als cinc minuts, però es va trobar amb una sòlida Missa. El mateix li va succeir al caient del descans a Guijarro, que no va saber aprofitar un mà a mà davant la portera. A tot això va caldre sumar un parell de cops de cap fora de Mertens. Prou perquè les catalanes poguessin ser catalogades de superiors.

La dinàmica s'ha repetit després del pas de vestuaris, amb Jenni Hermoso acariciant el punt en un tret ras que ha fregat el pal. Més clara ha sigut la que ha tingut Rolfo, qui ha fallat en posició immillorable i amb tot a favor després de caure-li l'esfèric als peus després d'un rebutgi de Missa a cop de cap de Parets.

L'avantatge blaugrana semblava estar cada vegada més a prop però, contra tot pronòstic, ha començat a estirar-se el Reial Madrid. Athenea ha sigut la primera a avisar, amb un tir que ha sortit pe dalt. I Zornoza la que més a prop ha estat amb topar-se amb el pal.

Aquests acostaments han alertat al Barça, que ha tornat a posar-se al capdavant de les escomeses. Les han tingut Putellas i Paredes, però de nou Missa els ha negat la glòria amb dues excel·lents intervencions. Donades les circumstàncies, es donava per descomptada la pròrroga.

Però en el descompte una pilota morta a l'àrea l'ha estavellat contra la fusta Oshoala. Putellas ha atrapat el rebuig i amb un tir potent ha definit amb encert, donant el passaport a les seves per al duel pel títol.