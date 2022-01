Alexia Putellas, guanyadora de la Pilota d’Or i considerada la millor jugadora del món, vesteix ja el verd d’Iberdrola que testifica el seu compromís com a ambaixadora per la igualtat en l’esport. La jugadora afegeix al seu extens palmarès al Barça i a la selecció una distinció que ve a visibilitzar l’important paper que desenvolupa la dona també en la pràctica esportiva.

La capitana del Barça, que aquesta setmana va aconseguir també el títol The Best de la FIFA, diu sentir-se «molt feliç de poder formar part de l’impuls d’Iberdrola cap a la igualtat» i creu que «el nivell del futbol femení espanyol ha crescut molt els últims anys», la qual cosa «ens dona forces a totes per a continuar millorant, i que hi hagi empreses com Iberdrola que l’estiguin fent possible, és molt positiu per a tots».

Iberdrola suma amb la incorporació de Putellas una nova referent al seu equip d’Ambaixadores, un programa que pretén empoderar a les dones, reconèixer el seu paper en la societat i conscienciar al món del necessari que és que construïm entre tots una societat en igualtat d’oportunitats. La companyia compta ja amb 25 dones esportistes d’alt nivell. Al costat de Putellas, figuren esportistes com Carolina Marín, Sandra Sánchez, María Vicente, Ona Carbonell o Amanda Sampedro, entre moltes altres.

Iberdrola és la primera companyia a realitzar una aposta global pel foment de la participació de la dona en l’àmbit esportiu i, des de fa més de 6 anys, exerceix com a suport fonamental per a les esportistes espanyoles, un compromís que es consolida i amplia a mesura que també ho fa el nombre de Federacions amb les quals col·labora (16 en l’actualitat), a través de la seva aliança amb el programa Univers Dona del Consell Superior d’Esports - que han vist incrementat el seu número de federades un 42%.