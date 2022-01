Del 4 al 20 del proper mes de febrer, la ciutat de Pequín, capital de la Xina, acull els Jocs Olímpics d’Hivern d’aquest 2022, agafant així el relleu del comptat coreà de Pyeongchang, seu de la cita d’ara fa quatre anys. Somia en ser-hi la gironina Núria Pau, que té entre cella i cella, més aviat que no pas tard, ser a uns Jocs, viure l’experiència i demostrar el seu potencial davant l’atenta mirada de tothom. Quan encara falten pocs dies per la jornada inaugural, Pau encara no sap si hi podrà anar o no. La part negativa, és que ara per ara la seva presència no està assegurada. La bona notícia, és que encara hi ha possibilitats. Ben aviat se sabrà.

Mentrestant, l’esquiadora de Ribes de Freser i actual campiona estatal en eslàlom, continua posant-se a to i millorant cada dia. La corredora del flamant equip FAST ha deixat enrere una lesió que li ha fet la guitza darrerament i la passada setmana competia, amb nota, en una prova de la Copa d’Europa a Orcières. Als Alps francesos, es va quedar a tocar (0,15 segons) de tancar la prova entre les 15 primeres classificades. Per poc, però acabaria un xic per sota: 18ena en la disciplina Gegant. Amb el dorsal 40, va anar de menys a més. 27è lloc en la primera màniga, per després millorar, i de quina manera, en la segona, que va tancar en vuitena posició.