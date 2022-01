Un balanç de 8 punts de 12 possibles aquestes darreres setmanes ha revifat totes les opcions de permanència d’un Costa Brava que semblava desnonat i condemnat al descens fa poc més d’un mes. La reacció de l’equip al terreny de joc amb victòries contra el Nàstic de Tarragona (1-0) i Alcoià (0-1) i empats amb el Sabadell (1-1) i a San Fernando (1-1) ha anat acompanyada d’un grapat de canvis importants al club. L’arribada del nou propietari, i membre del cos tècnic, Carlos Sánchez, ha suposat també l’entrada de capital. Això ha fet que el club hagi destinat molts esforços a reforçar l’equip per mirar d’evitar el descens a 2a RFEF. De moment, i passada tot just la primera meitat del mes, ja hi ha cinc cares noves i mitja dotzena de baixes. N’hi haurà més, tant d’altes -el següent serà el central de l’Extremadura Dani Pérez- i d’adéus. En aquest sentit, el club treballa per rescindir el contracte d’Aimar, a qui s’ha donat de baixa federativa.

El central andalús Dani Pérez, de 28 anys i amb experiència a 2a B amb Sevilla Atlètic, UCAM o Marbella, entre altres, s’afegirà a les altres novetats que hi ha hagut al club aquest mercat d’hivern. El primer d’arribar va ser Àlex López, que estava sense equip després d’acabar contracte amb el Mallorca. A la davantera també s’hi ha afegit Nuha Marong, un home de la casa que comença a donar punts. A part de Dani Pérez, els problemes econòmics de l’Extremadura també facilitat les arribades de Sergio Gil i Varela. L’última cara nova fins ara era la del lateral dret Joan Campins (Tarazona). Amb l’equip també s’hi entrena, Sebas Coris. L’exdel Girona, lliure de l’Extremadura, treballa amb el Costa Brava per mantenir la forma mentre espera trobar nou destí. El club no tanca cap porta i no descarta fer més incorporacions d’aquí al tancament del mercat d’hivern. Per fer lloc a tantes cares noves, el Costa Brava ha hagut de donar baixes. D’entrada, el màxim golejador de l’equip Jordi Xumetra se n’ha tornat a l’Olot i un altre home important com Gil Muntadas ha fitxat pel Cornellà. A més a més, el club ha rescindit els contractes de David Haro i del jove Pau Juvanteny, que ha trobat destí a 3a RFEF amb el Peralada. A més a més, el club ha fet servir la fitxa d’Andreu Guiu, lesionat de gravetat al genoll i també ha donat de baixa Aimar Moratalla, amb qui es negocia la rescissió. El Costa Brava encara dos partits d’alt voltatge en pocs dies: dissabte a Andorra i dimecres contra el Barça B a Palamós.