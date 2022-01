Istanbul no prova a l'Spar Girona. Dues visites a Turquia, Fenerbahçe i avui al Galatasaray, i dues derrotes. L'Uni ha deixat escapar una bona oportunitat per fer un pas endavant cap als quarts de final de l'Eurolliga (80-68), i ara tot passarà pels dos partits de la setmana que ve a Fontajau, contra Landes i Kursk, absolutament definitius. Avui el Galatasaray ha sigut superior tot i la reacció final de l'Spar Girona, que ha arribat a posar-se a 8 punts (74-66) després d'haver arribat a perdre de més de 20 (51-30). Els 22 punts de Burke i l'aparició de Mendy (17) a l'últim quart han sigut insuficients per a un equip que ha tingut la baixa de Drammeh, que tot i que ja té l’alta mèdica i esportiva després de donar negatiu en els testos d’antígens -disputant el partit a València-, va obtenir un resultat advers, sense ser contagiosa, a les proves realitzades prèviament al desplaçament que requereix per competir a l’Eurolliga

Dos tirs lliures de Plum a 10 segons pel descans han enviat el partit als vestidors amb el màxim avantatge a favor del Galatasaray, +18, 48-30, després d'una primera part molt fluixa de l'Spar Girona. I això que les coses havien començat bé, amb un bàsquet elèctric i vistós, que havia dut a l'equip d'Alfred Julbe a manar durant els primers minuts. Però la cosa s'ha torçat massa aviat. I aquell equip que havia dominat 6-12 i que havia anotat 14 punts en els primers cinc minuts, només ha sigut capaç de fer-ne un altre en la segona meitat del primer quart, un tir lliure de Labuckiene. Negades en el triple, una defensa en zona de les turques ha ennuegat l'Uni, que ha tancat el parcial nou avall (24-15). No hi ha hagut millora a la represa. Al contrari, el Galatasaray s'ha seguit sentint còmode i ha aprofitat la debilitat defensiva de l'Uni, i el desajustament ofensiu, per escapar-se en el marcador. Gulcan, Kelsey i Bilgic eren un malson. Ni els dos primers triples de l'equip gironí (Flores i Mendy), que ha acabat amb 2/10 la primera part, han servit per retallar diferències. Al descans, es perdia de 18.

La segona part ha començat amb un triple de Krajinski que encara disparava més el desavantatge (51-30). Tot i que l'Uni ha millorat ofensivament, no ha pogut fer res per atrapar el ritme de les locals. Dos tirs lliures de Labuckiene a poc menys de tres minuts per acabar el parcial han reduït la diferència a -15 (62-47) i s'ha entrat en un intercanvi de cistelles que afavoria el Galatasaray. S'ha acabat el quart amb aquesta mateixa renda (66-51). El partit semblava pràcticament perdut però ha aparegut Mendy per posar una mica d'emoció als últims 10 minuts. La francesa ha posat l'equip a 11 (68-57) i un triple seu ha retallat la distància fins als 8 (74-66). Per moments s'ha arribat a somiar amb la remuntada, quedaven tres minuts pel final, però tot ha quedat en l'intent. El Galatasaray ha fet un parcial de 6-0 per tornar a marxar 80-66 i allà sí que s'ha acabat definitivament el partit.