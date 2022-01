Després de la pausa, del parèntesi, l’Uni s’hi posa de nou i torna a tastar la duresa d’un calendari que no dona treva, amanida per la crueltat d’un virus que ni té miraments, ni empatia. L’activitat va estar aturada una desena de dies i quan va tornar, el camí feia pujada, i de quina manera. Diumenge, difícil prova a la pista del València, superada amb èxit per un equip, l’Spar Girona, que ha decidit fer-la grossa aquesta temporada malgrat el munt d’adversitats que li està tocant esquivar. Sense gairebé temps per agafar aire, torn perquè arribi l’Eurolliga, només tres dies abans de posar-s’hi de nou a la Lliga. Avui, test amb el Galatasaray i dissabte, partit contra el Bembibre. No es trobarà el moment de passar primer per Girona, pel que una i altra prova s’afronten d’una tirada. Les intencions són clares: mantenir les cames fresques, millorar sensacions de mica en mica i, sobretot, guanyar. Començant per aquesta tarda (18 hores), a la difícil pista d’un Galatasaray que no viu pas el seu millor moment a Europa (quatre derrotes consecutives) però que a la primera volta ja va guanyar a Fontajau (55-69) en una de les actuacions més pobres de les de Julbe aquesta temporada. Encara sense Eldebrink, en procés de recuperació, però sí amb María Araújo, encara lluny del seu estat òptim però disponible pel que faci falta, l’equip lamentava ahir una baixa d’última hora a causa del protocol Covid de la FIBA.

Serà quan les jugadores saltin a la pista del Sehit Mustafa Özel Spor Kompleksi d’Istanbul que es coneixerà quina és la peça que falta. De moment, fins llavors, mutisme absolut. El club es limitava ahir a emetre un comunicat explicant que la jugadora, tot i que ja té l’alta mèdica i esportiva després de donar negatiu en els testos d’antígens -disputant el partit a València-, ha obtingut un resultat advers, sense ser contagiosa, a les proves realitzades prèviament al desplaçament que requereix per competir a l’Eurolliga. Diumenge havia donat negatiu en els test d’antígens i va jugar a València, però abans de marxar a Turquia el resultat conegut era tot just el contrari, pel que s’ha hagut de quedar a casa. Julbe, per tant, no disposarà de totes les seves peces per intentar guanyar el Galatasaray, que s’ha transformat si es compara amb l’equip que va visitar Fontajau uns mesos enrere. Han arribat Kelsey Plum i Kaela Davis, dues nord-americanes que es converteixen en tota una amenaça. «Els donarà un caire i un ritme diferent, amb verticalitat i anotació», diu Laura Antoja, mà dreta d’Alfred Julbe a la banqueta, quan parla de Plum. A Davis, la defineix com una jugadora «agressiva, molt forta en zona exterior». Totes dues «es complementen amb el grup de jugadores que són tècniques i molt llestes». Qui no hi serà és Riquna Williams. La base de Florida i el conjunt turc separaven els seus camins fa tot just una setmana. Una baixa important i que ja va deixar mostres del seu talent a Girona. Autora de 17 punts, va fer mal sobretot amb el tir exterior i capturant rebots. Fins a 8 en va comptabilitzar. Es fixi més o menys en el rival, l’Uni el que sí arriba a la cita és «reforçat» després de guanyar a València. Una victòria que ha «donat confiança» al vestidor, amb ganes de revenja. «Volem fer un millor partit del que vam fer a la primera volta. És una de les actuacions més fluixes que hem fet fins ara a l’Eurolliga i tenim ganes de canviar això». Jugar a fora mai és fàcil, però guanyar pot ser clau si es vol tenir un peu i mig a la propera ronda, sobretot si es té en compte la igualtat del grup B. L’Spar Girona és segon amb un balanç de 6-4. Com també Sopron (tercer), Schio (quart) i Kursk (cinquè). El Galatasaray és sisè, amb 4-6, pel que derrotar-lo el deixaria encara més lluny i gairebé descartat.