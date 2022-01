Al Roses City, encara es freguen els ulls. L’equip dirigit per Paco Gualde va protagonitzar un gran diluvi de gols dissabte passat contra el Navata. El marcador no va deixar de pujar des que Max Serra va obrir la llauna al minut 4, comptabilitzant fins a 18 gols del conjunt rosinc, i això no es veu cada dia. Per la seva part, els de Juan Garcia poca cosa van tenir a dir. Sobretot, a partir de la mitja hora de joc quan es van quedar amb un menys per l’expulsió de Jonathan Soliz en veure la segona groga. Ja a la segona part, Vicente Castellón va marcar una diana anecdòtica després de superar el Roses City en una contra.

«Aquest resultat no és gaire normal. Els gols entraven cada vegada que teníem una oportunitat davant la porteria. Era atac i gol. A partir de l’expulsió, el partit no va tenir història. Això sí, hi va haver molta esportivitat i respecte per les dues parts. Ja se sap que al futbol, un dia ho tens tot de cara i l’altre vas de cul», explica l’entrenador del Roses City, Paco Gualde. No obstant això, el que es va viure al municipal Mas Oliva «no sorprèn» al tècnic del Navata, Juan Garcia: «L’actitud és molt dolenta. Els jugadors han de donar més perquè molts només van als partits, si hi van, a passar el cap de setmana. Anàvem 5-0 quan un dels nostres jugadors va decidir treure’s i autoexpulsar-se amb la segona groga, la primera, per mi, ja era de vermella però l’àrbitre va ser benèvol perquè era l’inici. Com ha passat des de principi de temporada, que vam començar tres setmanes més tard per moviments a la junta, alguna cosa va fallar per part nostra. Hi ha jugadors compromesos, però d’altres no».

Garcia ho porta «fatal» això de «dir-los què vull que facin i passin de mi». «Ho trobo una falta de respecte», diu el tècnic que ha agafat l’equip aquest mes de gener perquè l’anterior va plegar. «La majoria ja no es va presentar al partit amb el Bisbalenc (0-3), només van venir quatre juvenils. Aquesta setmana hem parlat i entre tots s’ha acordat més implicació. Em fa ràbia perquè si ens marquen tants gols és per la passivitat total que hi ha a l’equip. Si no reaccionen aviat, jo no passaré més el ridícul. Ho tinc claríssim», manifesta.

El Navata necessita fer un canvi de xip abans que acabi la primera volta en les pròximes dues jornades. «El club ho espera perquè sinó haurem de renunciar a la categoria. Si no hi ha implicació, és un problema gastar diners per res», comenta. Per a Garcia «tot passa pels propers dos partits» davant el Cadaqués i Vilamalla. «La nostra guerra comença ara. Podem guanyar-la, però només si hi som tots. Tothom ha de donar la talla», afegeix.

D’altra banda, el Roses City s’ha convertit en el segon màxim golejador del grup 17 de Tecera Catalana amb 55 dianes, per darrere del líder Bisbalenc (59), després de marcar 18 gols al Navata. «Semblem uns grans golejadors, però la nostra realitat és suar la samarreta per tirar els partits endavant. Aquest cap de setmana contra el Viladamat (2n classificat) patirem el que no està escrit. Som un equip molt jove i nou que aspira a la permanència pura i dura, encara que tot el que vingui després serà benvingut», conclou Gualde.