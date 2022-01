Té només 23 anys, un present brillant i un futur que, de seguir aquest camí, promet i molt. Temporada que passa, reptes que supera una Paula Badosa que ha posat la directa cap a l’èxit. Si el 2021 el va viure de menys a més, amb un inici per oblidar -positiu per covid inclòs- però un final pletòric, la història és una altra en els primers compassos del 2022. La setmana passada s’imposava a Sidney, afegint el tercer torneig en el seu palmarès i ahir superava el seu sostre personal en l’Open d’Austràlia, el primer Grand Slam del curs. De moment ha atrapat la tercera ronda, allà on mai havia sigut capaç d’arribar. Amb autoritat i sense haver de patir cap contratemps físic, com el dia del debut. Va despatxar Martina Trevisan, a qui no li va donar cap opció, i ara es trobarà amb Marta Kostyuk, tot desitjant batre un altre obstacle. Però això serà un altre dia.

Ahir, amb una hora i escaig en va tenir prou. Badosa va superar amb nota l’escull de la segona ronda. La italiana Trevisan no va ser cap impediment per guanyar. El primer set, dominat des del primer instant i un 6-0 sense discussió. Només va cedir quatre jocs. En el segon es va dosificar una mica més, però en cap moment la victòria va perillar: 6-3. «Estic molt feliç per haver-me imposat a una jugadora complicada i lluitadora a la qual admiro molt. Vaig perdre en aquesta mateixa pista fa dos anys contra Kvitova, i guanyar ara significa molt per a mi», valorava la gironina. I afegia: «Per a mi significa molt haver arribat fins a on soc ara. És un somni fet realitat. A Espanya, sembla poc el que aconsegueixi per tot el que ha guanyat Rafa», tot valorant els èxits d’un Nadal que també es classificava per a tercera ronda, després de batre l’alemany Yannick Hanfmann: 6-2, 6-3 i 6-4. Ara, Kostyuk Demà, torn per a la tercera ronda. Paula Badosa s’enfrontarà a Marta Kostyuk, botxí ahir de Sara Sorribes i actualment en la posició número 66 del rànquing de la WTA. «L’he seguit molt, és una tennista amb un gran talent i té potencial, així que hauré de treure el millor de mi».