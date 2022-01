Espanya, que busca la seva tercera corona continental consecutiva, ha iniciat la segona fase de l'Europeu amb una contundent victòria davant Alemanya. Una defensa sensacional, coronada per les 16 parades de Gonzalo Pérez de Vargas, ha desnivellat el pols (23-29)

El duel a penes ha durat una meitat. I això que el bloc del gironí Jordi Ribera podria haver-ho tancat abans del descans, quan ja havia posat el forrellat a la seva porteria. Només la precipitació en algunes contres ha evitat que la renda al descans fos més gran que el 12-14 que reflectia el marcador.

Després de la represa els Hispans no només han mantingut la intensitat defensiva, que ha deixat sense marcar al rival un quart d'hora, sinó que han afinat la punteria. No només en els ràpids contraatacs sinó també en estàtic, amb una bona circulació de pilota.

Els galons del 'Comandant'

Esment especial per al partit d'Agustín Casado. El 'comandant' ha pres el relleu de Raúl Entrerríos i en el seu primer gran torneig està guanyant-se els galons. L'equip s'ha sabut sobreposar a les baixes per covid de Joan Cañellas i Ian Tarrafeta, i tots han rendit a un gran nivell, tant els novells com Casado com veterans com Jorge Maqueda i Antonio Garcia. Aquest últim, molt intens en defensa i MVP del partit, ha situat el 12-19 a porta buida. Un avantatge que Espanya ha mantingut, guardant energies per al duel del divendres davant Rússia.