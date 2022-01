El programa anomenat Wind Tunnel Handfly 2021, impulsat per la Comissió Europea, té com a objectiu fomentar la modalitat de vol indoor adaptat entre tot aquell col·lectiu de persones amb diversitat funcional. A la iniciativa s’hi han adherit fins a 9 túnels del vent, entre els quals hi destaca el que hi ha a Empuriabrava, a l’Alt Empordà. Un escenari que ha acollit el vol d’una vintena de persones amb mobilitat reduïda, socis tots ells de l’entitat gironina MIFAS. Com ha sigut possible? Gràcies a l’ús d’unes pròtesis de vol adaptades que han ajudat a gaudir d’aquesta experiència.

«És una satisfacció poder realitzar projectes com aquest. Volem donar a conèixer aquest esport d’una manera totalment inclusiva per a persones amb discapacitat», declara Albert Canals, portaveu del túnel del vent d’Empuriabrava. Aquest projecte escriurà el seu punt i final el proper mes de maig, moment en el qual es durà a terme una competició de vol indoor a Marsella, al sud de França. País on ha nascut aquest programa, que ha sigut seleccionat dins de la ocnvocatòria de projectes «Erasmus+Sports 2020» i que disposa d’un finançament que ronda el milió d’euros.