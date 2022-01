La remuntada de l’Spar Girona ahir a Istanbul es va quedar en això, en l’intent. Ho va intentar, sí, esclar que ho va provar l’equip d’Alfred Julbe, que perdia de 21 a l’inici de la segona part (51-30 després d’un triple de Krajisnik) i es va arribar a posar de vuit a tres minuts del final (74-66), però no en va fer prou i va acabar caient de dotze (80-68). No hi va ser a temps. Per orgull, no quedarà. Però sí que és veritat que ahir, tot i no abaixar mai els braços, l’Uni va oferir la seva cara més espessa, sobretot a la primera part, quan es va ennuegar amb la zona del Galatasaray i entre el seu negat encert exterior i el mal balanç defensiu, es va veure al descans amb el partit pràcticament perdut (48-30). Una oportunitat perduda per posar peu i mig als quarts de final de l’Eurolliga, tot i que aquí encara les gironines hi tenen molt a dir. Clau seran els dos partits de la setmana que ve a Fontajau contra Landes, dimecres, i Dynamo de Kursk, dissabtre. Vagin afinant la gola per no parar d’animar.

Gulcan, Plum, Krajisnic i Bilgic van ser una tortura per a l’Uni. Cert és que a les turques els faltava un altre pal de paller, Steinberga, però és que Julbe, encara sense Eldebrink, perdia Drammeh perquè en el test previ al partit havia donat encara positiu després d’haver superat la Covid. L’Uni només va sentir-se còmode els cinc primers minuts. Manava i anotava i el ritme era elèctric. Però del 6-12 es va passar al 24-15 del final del primer quart perquè les gironines es van estavellar en la zona local. En els últims cinc minuts de parcial només van fer un punt, un tir lliure de Labuckiene. El partit va seguir marcat pel desencert gironí i les bones prestacions del Galatasaray fins que al darrer quart va aparèixer Mendy. Fins aleshores, només Burke havia capitalitzat l’anotació de l’Uni. S’havia entrat als últims deu minuts 15 avall (66-51) i semblava una missió impossible, però la francesa va encaparrar-se a creure-hi. I va donar vida al seu equip. Un robatori seu va permetre posar-se a 11 (68-57) encara amb vuit minuts per jugar, un escenari prou llaminer, venint d’on venia l’equip. El Galatasaray ja no jugava tant fluid i, a més, li costava anotar. Més bé es van posar les coses quan a poc menys de tres minuts pel final novament Mendy, amb un triple, baixava la diferència als vuit (74-66) obligant al tècnic local a demanar temps mort. Hi havia arguments per creure-hi, la defensa havia millorat i l’encert també. Però allà es va acabar la remuntada. L’Uni va acabar desaprofitant un parell d’atacs prou clars per acabar de posar la por al cos al Galatasaray i les turques, al final, amb un parcial de 6-0 van tornar a marxar (80-66) convertint en anècdota la cistella final de Gardner (80-68). S’havia intentat sense èxit. Sense temps per a lamentacions l’expedició gironina vola avui a Madrid, on farà nit per demà marxar a Bembibre i jugar-hi dissabte partit de Lliga Femenina. La setmana que ve vindran emocions fortes, amb una doble sessió a Fontajau contra Landes i Kursk determinant per saber si l’Uni tornarà als quarts de l’Eurolliga.