Albert Blázquez té molts números de quedar-se sense jugar cap partit més d’aquesta temporada i l’Olot no descarta buscar alguna peça en el marcat per completar la seva plantilla. Recomanat pels metges, el jugador ha hagut de ser intervingut per deixar enrere una lesió en el seu tendó d’Aquil·les. La previsió és que no pugui jugar en els propers mesos i ara, Callís és l’únic lateral dret disponible.