El pitjor de la derrota a Bilbao, per a la majoria de culers, no va ser haver tirat el segon títol en només una setmana. O veure com no hi havia ni indici de la millora en el joc que es va intuir a l'Aràbia Saudita davant el Madrid. No. El pitjor va ser tornar a veure a Ansu Fati sortir del camp abans d'hora amb llàgrimes de ràbia.

El de la Masia no sols ha heretat el 10 de Messi sinó també les esperances dels culers. Com si el dorsal fos un vestit amb superpoders. I quan està sobre el camp el demostra. Porta un gol cada dos partits. El problema és que només n'ha pogut disputar 10 i que aquest curs ja ha tingut tres recaigudes. Les lesions són la kryptonita del jove talent, que des del seu debut amb el primer equip n'ha sofert nou i s'ha perdut 65 partits per problemes físics. Va tornar a la Supercopa i amb el seu gol davant el Madrid va fer somiar no sols amb passar a la final i amb posar fi a la ratxa de derrotes en els Clàssics (cinc seguides), sinó en què de la seva mà la travessia del desert podia ser més curta. Però el malson recurrent es va tornar a viure a San Mamés, on es va ressentir del bíceps femoral de la cuixa esquerra. En la mateixa zona en la qual va recaure a Balaídos, i que el va tenir dos mesos sense jugar. Xavi, que havia volgut dosificar-lo donant-li l'última mitja hora del partit, va veure com al principi de la pròrroga es tornava a trencar. L'abraçada que li va donar a Ansu recordava al de Frank Rijkaard a Messi en 2006 en el camp del Chelsea, quan un jove Leo marxava desconsolat en veure que encadenava lesió rere lesió. View this post on Instagram A post shared by Ansu Fati (@ansufati) "La lesió de Pedri no sembla important, però ja veurem què passa amb Ansu. Estava molt afectat", comentava després del xoc Xavi, en veure com els dos pilars de la reconstrucció tornaven a esquerdar-se a la Catedral. Mentre que, si no hi ha un altre contratemps, el migcampista canari podrà jugar el diumenge contra l'Alabès, el tècnic barcelonista trigarà molt més a poder comptar amb l'altra perla blaugrana. [COMUNICAT MÈDIC]



Les proves realitzades aquesta tarda confirmen que el jugador del primer equip Ansu Fati té una lesió al tendó proximal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. En els propers dies es decidirà el tractament a seguir pic.twitter.com/eeNBQ3q2rH — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 21 de enero de 2022 Les primeres exploracions parlaven d'entre quatre i sis setmanes de baixa. Després de les proves realitzades el divendres el club ha comunicat que tenia una lesió en el tendó proximal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. "En els pròxims dies es decidirà el tractament a seguir", ha assenyalat el club, sense concretar el període de baixa i obrint la porta a tornar a passar pel quiròfan.