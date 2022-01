Punt i final a l’aventura del Barça a la Copa del Rei. Els vuitens de final s’han convertit en el sostre del vigent campió, que no podrà defensar més el títol aconseguit la passada temporada. L’equip de Xavi Hernández va fer un pas enrere i va recuperar la seva versió més grisa. Tret d’alguna pinzellada, com els gols de Ferran Torres i Pedri, va caure amb justícia a San Mamés, contra un Athletic millor, més insistent i perseverant. Muniain va decidir a la pròrroga i des dels onze metres.

No podia començar pitjor el Barça. Als dos minuts, el partit ja feia pujada. Sortida en tromba de l’Athletic, que va transformar en gol la seva primera oportunitat. Nico Williams va guanyar per velocitat Jordi Alba i va cedir la pilota cap a Muniain, l’encarregat de batre el porter Ter Stegen amb un xut col·locat. Patia, i de quina manera, l’equip de Xavi, superat per la velocitat i verticalitat del seu rival, molt més entonat. Va aguantar l’allau com va poder i va reaccionar amb l’empat, obra de Ferran Torres, que marcava el seu primer gol. Assistència de Busquets i rematada al pal llarg de l’atacant, impossible pel porter. Tot i equilibrar la balança i buscar el control a través de la possessió, el Barça no va haver de lamentar un mal major abans del descans pel desencert del seu rival i també per les intervencions de Ter Stegen, salvador.

Es va estirar més el conjunt blaugrana després del descans i sense esperar massa temps Xavi va fer entrar Frenkie De Jong i Ansu Fati. Rentat de cara, però sense ser definitiu perquè eren els locals els qui acabarien tenint les millors ocasions. Com una rematada enverinada d’Iñaki Williams que va picar amb la fusta, poc abans que Íñigo Martínez, al 86, fes el segon rematant una falta lateral servida al segon pal. Semblava el cop definitiu però llavors va aparèixer Pedri, l’encarregat de forçar el temps extra amb un cacau a l’interior de l’àrea, després d’una assistència acrobàtica de Dani Alves. Però va ser un miratge, perquè el Barça es va fondre a la pròrroga, sobretot després de l’enèsima lesió d’un Ansu Fati, que va ser substituït. I d’una altra errada de Jordi Alba, en aquest cas cometent penal per mans. Muniain va transformar la pena màxima i va classificar el seu equip.