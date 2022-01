En un mal dia i després d'un final d'infart (un penal fallat per Rússia amb el temps complet), Espanya ha aconseguit aquest divendres a Bratislava la seva sisena victòria consecutiva en l'Europeu d'handbol, la qual cosa els deixa molt prop de les semifinals. La campiona continental de les dues últimes edicions va fallar força en atac a la primera meitat i fluixa en defensa durant gran part de la segona, però va reaccionar a temps per a eixugar un desavantatge de quatre gols i acabar guanyant després que Soroka fallés des dels 7 metres.

Amb 6 punts en el seu caseller i a l'espera del que succeeixi aquesta tarda en la resta de duels, els de Jordi Ribera tenen a la seva mà la classificació per a la lluita per les medalles, que podria arribar el diumenge contra Noruega o el dimarts contra Polònia, en l'últim xoc de la fase principal. Espanya, en qualsevol cas, té xarxa. Les sisenes semifinals consecutives estan encarrilades.

Pérez de Vargas, decisiu

"Aquest era l'objectiu pel qual veníem", deia Gonzalo Pérez de Vargas sobre aquestes ja molt pròximes semifinals. "Estem fent un camí sens falta, però encara tothom té opcions i hem de lluitar fins al final. Sabem que amb un punt podem estar a semis, però ara és moment de descansar, analitzar el partit d'avui i ja demà pensar en Noruega", ha analitzat el porter, que va fregar just l'últim i decisiu llançament. "Guanyar així també ajuda a continuar creixent com a equip", ha afegit.

Que Rússia plantaria cara ha quedat clar des del principi. El porter Victor Kireev s'ha posat la disfressa d'heroi i ha resolt els dos primers clars contraatacs dels quals van disposar els Hispans en el partit. Encara en la primera meitat hi hauria un tercer, i un penal detingut, i altres dues parades gens fàcils que van fer dubtar en atac a una Espanya que no ha sabut explotar els extrems i que s'ha contagiat del ritme del seu rival.

Per contra, Rússia treia rèdit del seu contragol i del seu contraatac. Cada canvi atac-defensa era un calvari per a l'equip del gironí Jordi Ribera, que ha trigat a ajustar aquesta situació. Ho va aconseguir segons abans del descans. La defensa per fi va aconseguir frenar a Rússia i dues accions consecutives de Chema Márquez li han donat a Espanya el primer avantatge de dos (10-12) en tot el partit poc abans de marxar als vestuaris (11-12).

Per poc que els Hispans afinessin la punteria en atac, tot feia pensar que la sisena victòria consecutiva en el torneig cauria pel seu propi pes, però Rússia s'ha obstinat a què no fos així. La defensa hispana ha començat a fer aigües i Corrales, a gran nivell a la primera meitat, ha deixat de parar. Rússia, que només havia anotat 11 gols en la primera mitja hora, ha anotat 8 en els primers 10 minuts de la segona meitat, especialment un Santalov (8 gols) que castigava una vegada i una altra fins a donar-li al seu equip un avantatge de quatre gols que semblava gairebé definitiva (22-18).

Pérez de Vargas i la defensa 5-1 han sigut les apostes de Ribera per a aconseguir una reacció que havia de ser imminent. I ho ha estat. En poc més d'un minut, Ángel Fernández, Jorge Maqueda i Aleix Gómez han deixat en un la diferència. Un partit nou, que Espanya ha anat cuinant des de llavors a foc lent. Un gol de l'extrem esquerrà del Barça va equilibrar el marcador a 10 minuts del final i mancant 5 l'extrem dret culer ha posat per davant als Hispans.

Una bona defensa, un seguríssim Pérez de Vargas i un robatori d'Agustín Casado, més crucial amb aquesta acció fins i tot que amb els seus 7 punts, han mantingut per davant a Espanya fins a l'última acció. Amb set segons per jugar, Rússia ha disposat d'un últim atac per a empatar el xoc. Pérez de Vargas ha detingut el llançament forçat de Shishkarev sobre la botzina, però mentre els Hispans celebraven el triomf els àrbitres revisaven l'acció i decretaven uns 7 metres per una petita obstrucció d'Ángel Fernández. Soroka, no obstant això, ha estavellat el seu llançament a la fusta després que Pérez de Vargas toqués el just.

Una ajustadíssima victòria per als Hispans que els deixa molt prop de les semifinals i manté immaculada la seva trajectòria en el torneig, en el qual s'ha imposat en les dues últimes edicions i on ja encadena 17 partits sense perdre (16 victòries i un empat).