Quan li queden pocs dies per fer 32 anys, Esther Guerrero afegirà una nova experiència al seu extens currículum. Correrà demà per primer cop una cursa de 3.000 metres. No busca cap marca en concret, sinó que el repte forma part de la seva preparació per afrontar un any que es preveu d’allò més exigent. A l’horitzó, el Mundial a Eugene (Estats Units) del juliol i l’Europeu de Munic, un mes després. Però una mica abans arribaran dues proves de 1.500 en el context del World Indoor Tour Gold: Karlsruhe i Boston. Preparant una i altra cita, en un hivern amb més quilòmetres i un treball de volum més elevat, demà inaugura la temporada de pista coberta i ho farà a Manchester, en una cursa del World Indoor Tour Silver. Doblarà la seva distància habitual i afrontarà un 3.000. Mai ho havia fet fins ara, però sempre hi ha una primera vegada.