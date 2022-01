L’espera s’ha fet llarga. També ha sigut molt dura. Però val més no pensar-hi. La millor notícia de tot plegat és que Ramon Flores pot tornar a jugar a futbol com ho feia abans. El jove bisbalenc, de 16 anys, va reaparèixer dissabte passat en un partit amb el juvenil C de l’Atlètic Bisbalenc, contra el Sant Ponç, després de superar un càncer que va trastocar-li la vida de dalt a baix.

«Vam perdre 1-2, però el resultat és el de menys importància», comenta. A poc a poc, Flores va recuperant sensacions al damunt de la gespa. En especial, a l’eix de la defensa perquè és central. Dimecres passat va disputar un altre duel que els bisbalencs tenien ajornat davant el Bell-lloc (2-0). «M’ho he passat molt bé als dos. El primer estava una mica nerviós perquè feia molt que no jugava, tot i que de seguida se’m va passar. Sí que era el primer partit després del càncer, però també va ser un més de tots els que he jugat al llarg de la meva vida», diu.

El partit més feixuc va començar quan Flores va ser diagnosticat de leucèmia el gener de 2021, després de trobar-se «molt malament». «Cada dia menjava menys. Vaig començar a perdre força i quilos perquè també tenia vòmits. Al CAP em deien que em fes una prova de Covid-19... Aleshores tot era només això, però, després que la meva mare es queixés, va visitar-me un altre doctor que va enviar-me a l’hospital de Palamós», explica. Allà li van fer diverses proves fins que va ingressar a la Vall d’Hebron per tractar-se d’un limfoma de Brukitt.

En aquell moment, va haver de tallar amb el futbol, «encara que per la pandèmia ja no teníem gaires partits». «Al principi, no m’ho vaig prendre gaire malament. Em deia a mi mateix que el temps a l’hospital seria com unes mini vacances de l’escola. Intentava portar-ho bé», diu amb la veu entretallada.

Al final, van acabar sent vuit mesos. No va poder tornar a casa fins al 22 de setembre de l’any passat, però l’estona a l’hospital va fer-se més amena gràcies a la implicació dels seus amics i familiars per reconfortar-lo. Els companys de l’INS la Bisbal van solidaritzar-se amb Flores rapant-se el cabell i també van impulsar una campanya a Instagram per donar-li suport. A través del compte @fuerza_flores se les van empescar per trobar un munt de persones destacades com l’expresident de la Generalitat Quim Torra, el youtuber Ibai Llanos, el cantant Lildami o esportistes de renom com Rafa Nadal, Marc Márquez, Joan Jordán, Pere Pons, Cristhian Stuani, Gerard Gumbau, Àlex Granell, Bernardo Espinosa... Un llarg etcètera que va servir per donar ànims a Flores.

El que més va impactar-lo va ser el vídeo de Torra. «Tots van ser impressionants i van fer-me molta il·lusió, però veure el missatge de Torra em va sorprendre un piló. Podia imaginar que els meus amics busquessin esportistes, però com se’ls va ocórrer un polític?! Va ser al·lucinant. Encara no sé ni com van aconseguir-los a tots», exclama. Flores es mostra agraït i parla amb un somriure d’orella a orella sobre aquelles dedicatòries. Sobretot, de les dels jugadors del Girona. I és que és un fidel seguidor del conjunt blanc-i-vermell. No es perd cap partit des de la seva localitat a Montilivi. «Quan vaig veure en Bernardo amb una samarreta firmada per tot l’equip i també Stuani... Allò sí que ja va ser l’hòstia», assegura.

Li brillen els ulls mentre ho recorda: «Sabia que la meva família i els meus amics hi serien, però entre tots van fer moltes coses que no esperava. S’ho van currar un munt perquè passés millor els dies a l’hospital». A part d’això, el Bisbalenc va engegar la venda d’unes polseres a 3 euros per recaptar diners per la Casa dels Xuklis, que dona acollida a les famílies d’infants i adolescents amb càncer amb residència fora de Barcelona però que necessiten ser a la capital catalana pel tractament mèdic. La família de Flores va viure allà mentre estava ingressat a la Vall d’Hebron.

«Tant bon punt vaig tornar a la Bisbal, em vaig posar a entrenar», apunta. Ja fa quatre mesos que va reincorporar-se al Bisbalenc i per fi ha pogut tornar a competir de veritat, esforçant-se cada dia per tornar al nivell d’abans: «Entreno tres dies a la setmana, jugo als partits i vaig al gimnàs per recuperar la forma física». Sense oblidar els estudis, que està a primer de Batxillerat.