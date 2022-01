L’Atlètic de Madrid serà el rival del Barça en la final de la Supercopa d’Espanya femenina després de guanyar ahir el Llevant en la segona semifinal. Deyna Castellanos i Carol van dibuixar l’empat per arribar al descans (1-1) però l’Atlètic, vigent campió, va fer-se fort al segon temps amb gols de Maitane i Ludmila. Gio hi va posar una mica d’emoció amb el 2-3 quan faltaven deu minuts però el marcador ja no es va moure.