Una cosa és el Bàsquet Girona amb Marc Gasol i l’altre, de ben diferent, ho és sense. I no per obvi es pot oblidar. Perquè ahir el pivot, el referent, el líder que ha reactivat l’equip només va poder jugar tres minuts a Lleida i els seus companys el van trobar a faltar tant, que gairebé es van oblidar de jugar. El propi Gasol va explicar al final del partit que té molèsties musculars des de diumenge, que durant la setmana ho ha anat trampejant i que ahir va voler-ho provar, però que veient que la cosa no anava bé, va optar per no arriscar. Veurem si diumenge pot jugar contra l’Alacant. Sense Gasol el Lleida es va berenar a un Girona que, a més, va mostrar-se d’allò més negat en el tir exterior (6/26 triples). Tous i previsibles, mai van trobar la manera de frenar pivots potents com Carrera i Badji pel bàndol local. A ells s’hi va afegir també l’encert de Schreiner i Rosa, per exemple, en una actuació coral molt completa de l’equip local. El Girona a més va tenir la baixa de Fjellerup, que no podia jugar perquè quan estava programat inicialment el partit amb el Lleida encara no havia arribat a Fontajau.

La millor notícia per als interessos gironins va ser que a pesar de tot l’equip va estar dins del partit fins al darrer quart (al descans perdia de vuit, 45-37), tot i que també és veritat que mai havia fet la sensació que pogués optar a la victòria. Es va entrar al darrer parcial 9 a sota (60-51), amb un percentatge de tres molt dolent (4/22), i sense un patró de joc clar. Però Sàbat va obrir el període definitiu amb un triple (60-54) i Sorolla va posar el 60-56 que obligava al tècnic local a demanar temps mort. Va ser un miratge perquè precisament quan més a prop es va situar el Girona, a quatre, la gasolina se’ls va acabar. Una antiesportiva de Vecvagars va donar aire als locals (dos tirs i un triple, 65-56), i Schreiner va posar el 68-56 que donava la màxima diferència al Lleida (+12) en tot el partit. Sense adonar-se’n, el Girona havia passat de veure’s amb molta vida, a tenir el partit gairebé perdut. A partir d’aquí, els punts van anar caient en contra i es van abaixar els braços. A cinc minuts del final ja no hi havia res a fer. El Girona perdia de 19 (75-56) després d’un altre triple de Schreiner i els jugadors estaven absolutament perduts a la pista. El partit es va acabar fent molt llarg per al Girona, que va acabar caient de 21 (86-65) per comprovar que si amb Gasol es pot somiar, sense ell només es pot aspirar a no baixar.