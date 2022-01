L’Spar Girona no s’atura. Tres dies després de caure a la pista del Galatasaray (80-68), l’equip d’Alfred Julbe afronta un nou partit aquesta tarda davant el Bembibre (18.15 h). Amb tant poc marge de temps entre Eurolliga i Lliga Femenina, les gironines no van tenir temps ni de passar per casa així que d’Istanbul van viatjar directament a Lleó fent parada a Madrid, on s’han entrenat.

«L’equip es troba bé. La victòria a València va ser molt important per nosaltres, malgrat que a Turquia no ens sortís bé el partit amb el Galatasaray. Hem de passar pàgina el més ràpid possible com a equip perquè aquests dies juntes estan servint per estar més centrades», va explicar Laia Flores. Per a la base, el duel davant el Bembibre «ha de servir per recuperar les sensacions que teníem abans de l’aturada per la Covid». L’equip de Pepe Vázquez ha de ser un rival assequible per l’Uni, tenint en compte que se situa a la part baixa de la classificació: «Sempre lluita molt i és intents, però si donem la nostra millor versió hauríem de treure el partit endavant».

D’altra banda, el club va engegar una campanya que porta el nom #comparteixsentiment perquè cada abonat pugui demanar dues entrades per al partit de dimecres que ve contra el Basket Landes (20.15 h) en el qual les gironines es jugaran en gran part la classificació per als quarts de l’Eurolliga.

«Volem entrar amb bones sensacions als dos partits súper importants que ens venen d’Eurolliga. Esperem que Fontajau ens ajudi a tirar endavant el duel contra el Basket Landes perquè serà vital per nosaltres», va comentar Flores.

La promoció per aconseguir les entrades s’allargarà fins dimarts vinent (19 h) o fins que es completi l’aforament permès al pavelló.