L’Athletic-Reial Madrid que es disputarà el proper dijous 3 de febrer (21.30 h) serà el duel estrella dels quarts de final de la Copa del Rei, que seguiran sent a partit únic. El sorteig que va celebrar-se ahir a Las Rozas també va decidir les eliminatòries entre la Reial Societat i el Betis (3 de febrer, 20 h); el València i el Cadis (dimecres 2 de febrer, 21 h); i el Rayo Vallecano i el Mallorca (2 de febrer, 20 h). Els d’Andoni Iraola van passar a aquesta ronda després de suar per guanyar el Girona als vuitens (1-2).

L’Athletic rebrà a San Mamés, on abans d’ahir va eliminar el Barça (3-2), al Madrid en un partit de Copa que no es produïa des del 2006, quan tots dos van trobar-se als vuitens amb victòria per al club blanc. Per la seva part, els d’Ancelotti van haver de recórrer a la pròrroga per desfer-se de l’Elx en l’última ronda.

Un altre duel entre històrics és el que enfrontarà a Anoeta a la Reial Societat amb el Betis, dos dels clubs que ho estan fent millor a la Lliga. I és que ambdós se situen en llocs europeus. A més a més, reeditaran l’eliminatòria que la passada campanya els va enfrontar als vuitens i que es va decantar del costat sevillà.

El primer partits dels quarts el jugaran el Rayo i el Mallorca a Vallecas. Els madrilenys són l’equip revelació de Primera i van classificar-se després d’eliminar el Girona.