Núria Pau, de l’equip FAST Holaluz (Female Alpine Ski Team), ha aconseguit el somni de convertir-se en olímpica, després de ser una dels 14 esportistes seleccionats per competir als Jocs Olímpics d’Hivern, que es disputaran del 4 al 20 de febrer a Pequín. La de Ribes de Freser serà l’única esquiadora alpina que representi Espanya en la categoria femenina dels Jocs.

«Encara estic assimilant la notícia. És molt emocionant per mi, ja que porto anys lluitant per aquest objectiu i molt més temps somniant-ho. Ha requerit molt d’esforç, perseverança, constància, lluita i tot ha valgut la pena», va afanyar-se a dir Pau en conèixer la llista de convocats. També va explicar que aquests Jocs «els afronto amb motivació i amb ganes de donar el millor de mi». «Ha estat una temporada complicada per les lesions que he patit, però ara ja estic totalment recuperada i la superació d’aquests obstacles m’ha portat a tenir més confiança amb el que puc arribar a fer», va afegir.

L’esquiadora gironina va fer una molt bona actuació a la Copa d’Europa d’Orcieres (França). I és que sortint amb el dorsal número 40, va aconseguir finalitzar la primera màniga a la 27a posició i la segona a la vuitena. Aconseguint així la posició número 18. A aquest bon resultat se li afegeixen els números aconseguits la temporada passada: vuitena a la Copa d'Europa d'Andalo (quedant primera a la segona màniga), passar a formar part del top 30 a la primera màniga dels mundials de Cortina, quedar dins del top 30 en pràcticament totes les últimes Copes d'Europa de la campanya i aconseguir 36è lloc a la Copa del Món a Eslovàquia.

Núria Pau s’ha imposat a les adversitats en una temporada atípica. Després de patir una lesió arran d’una caiguda mentre esquiava al final del curs passat, enguany està del tot recuperada malgrat fer-se una petita lesió al turmell durant la pretemporada. La de Ribes de Freser va demostrar el seu potencial en la última Copa d’Europa, per la qual afronta els Jocs Olímpics en un molt bon moment de forma física i mental.

L’equip espanyol que participarà als Jocs d’Hivern estarà format per 14 esportites, entre els quals hi haurà Núria Pau, encara que la llista pot incrementar-se en els propers dies. L’abanderat de l’equip olímpic espanyol es coneixerà el dimarts vinent així com la convocatòria efinitiva. A la llista per ara hi són també Queralt Castellet, Quim Salarich i Ander Mirambell, entre d’altres.