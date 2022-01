Després d’una aturada de quinze dies, el Costa Brava reprèn avui la competició amb una exigent sortida al camp de l’Andorra. Ho fa, això sí, amb la moral ben alta i carregat de confiança gràcies a la bona dinàmica que han donat els darrers resultats a l’equip. Dos empats i dues victòries han permès l’equip veure el futur d’una altra manera. Aquestes dues setmanes, a més a més, han anat bé perquè el cos tècnic vagi acoblant els nous reforços d’hivern a la plantilla. En aquest sentit, ahir el club va oficialitzar l’arribada del central Dani Pérez procedent de l’Extremadura i l’adéu de Musa Sidibe, que acceptarà una oferta per jugar a Malàisia amb el Johor. Sidibe estava cedit pel Ponferradina, amb qui ha rescindit.

L’últim d’arribar, Dani Pérez, és la gran novetat d’una convocatòria on no hi són els lesionats Forlín i Àlex López. «La bona dinàmica fa que la gent creixi i vegi possibilitats de sortir-se’n. El millor reforç són els resultats», destaca Òscar Álvarez. El rival d’avui, per a l tècnic, és un dels més «exigents» de la categoria. «Són fortíssims a casa. Els agrada tenir la possessió i generar, però nosaltres hi anem convençuts que podem sumar els tres punts».