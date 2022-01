L'Uni no podrà comptar aquesta tarda en el partit a la pista del Bembibre (18:15) amb Laia Palau ni amb Julia Reisingerova. Les dues jugadores, malgrat haver donat negatiu al test d'antígens, presenten símptomes i per precaució, el club ha decidit que no estiguin diponibles. A l'espera de més proves, doncs, avui Alfred Julbe es queda sense dos dels pilars de l'equip. L'Spar va viatjar directament d'Istanbul a Bembibre, amb escala a Madrid, sense tornar a Girona.