El Barça va apuntar-se el clàssic després de guanyar per 75 a 85 a la pista del Reial Madrid. La gran defensa de l’equip català li va permetre manar en el marcador d’inici, (7-12 min.5), però el conjunt blanc va capgirar la situació amb l’encert de Niggel Williams-Goss (24-18). En el segon acte el Barça va fiar bona part del seu encert a Kuric, per dominar de nou després d’un quart amb molta igualtat que va a acabar amb 40-42. Quatre punts de Tavares i un triple de Llull van ficar al Madrid en el partit, 47-51 mentre que Sanli, des de la mitjana i llarga distància, marcava de nou la diferència, 50-59 (m.27). El Madrid va estrènyer en defensa però no va ser suficient per evitar la derrota (75-85).