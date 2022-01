La Vuelta a Espanya començarà l’any que ve a Barcelona i la ciutat es convertirà així, almenys durant cinc dies, en la capital mundial del ciclisme. Es tracta d’una aposta municipal, de les més importants dels últims temps, no només esportiva sinó ciutadana, ja que acostarà de forma gratuïta una competició de caràcter internacional als barcelonins, que podran seguir des dels carrers més cèntrics la primera etapa de la ronda espanyola.

L’acord s’ha fet públic aquest dilluns al Museu Olímpic, després del compromís a què han arribat Jaume Collboni, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, i Javier Guillén, director general de la Vuelta. D’aquesta manera, la prova començarà a Barcelona dissabte 19 d’agost del 2023 per finalitzar a Madrid el 10 de setembre després de tres setmanes i 21 etapes de competició.

L’antecedent de 1962

Barcelona no acollia una sortida de la ronda espanyola des de 1962, l’única vegada que ho ha fet en tota la història de la carrera creada el 1935. En aquella ocasió es va celebrar una etapa de 92 quilòmetres que va guanyar Antón Barrutia, que va morir el mes de juliol passat, i que va adquirir notorietat esportiva com a director de l’històric equip del Kas.

La intenció de la direcció de la prova és iniciar la carrera amb una contrarellotge per equips pel centre de Barcelona. Des del carrer, sobretot si en aquella època la pandèmia ja és un mal record, milers de persones podran seguir de forma gratuïta no només la primera etapa sinó els entrenaments previs dels 23 equips participants, amb un total de 184 corredors.

Les converses

Les converses es van iniciar fa diverses setmanes després que David Escudé, regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, contactés amb Guillén. Es dona la circumstància que el 2023 el Tour també començarà a Espanya, en aquest cas a Bilbao, amb tres etapes el recorregut de les quals es farà públic aquest dimecres. El Tour i la Vuelta pertanyen a la mateixa empresa, ASO, també organitzadora d’altres esdeveniments esportius tan importants com el Ral·li Dakar.

Per diverses circumstàncies, entre d’altres l’alterat clima polític català d’aquests últims anys, la Vuelta ha tingut poquíssim protagonisme a Catalunya. Concretament Barcelona no rep a la ronda espanyola des del 2012, tot i que llavors ho va fer amb una etapa de les anomenades de transició. A més, es va aplicar l’il·lògic costum de portar la prova fins a Montjuïc per intentar no alterar el trànsit pels carrers de la ciutat. Per si no fos prou, Barcelona no va collir els fruits del retorn econòmic, ja que les 3.000 persones que mou la carrera entre organització, equips, personal tècnic, jurat, premsa i caravana publicitària no va pernoctar a Barcelona ja que a l’acabar l’etapa es van dirigir, per avió o carretera, cap a Galícia ja que l’endemà hi havia jornada de descans i trasllat. Per buscar l’anterior etapa barcelonina de la Vuelta cal remuntar-se a 1999.

Utrecht 2022

La ronda espanyola, que aquest any comença a Utrecht (Països Baixos), el 2022 no trepitjarà territori català. La prova no passa per Catalunya des del 2019 tot i que aquests últims anys sempre ho ha fet amb etapes de tràmit totes elles resoltes a l’esprint amb visites a Igualada (2019), Lleida (2018 i 2015) i Tarragona (2017).

Els equips arribaran a Barcelona el dimecres 16 d’agost. Els ciclistes estaran entrenant pels voltants de la ciutat fins al mateix dissabte, dia en què es tancaran carrers perquè puguin conèixer el circuit de la carrera. L’organització de la carrera desitja arribar i sortir des de llocs emblemàtics de la ciutat, tot i que la decisió de la zona de celebració de l’etapa serà el següent capítol a discutir entre l’ajuntament i la Vuelta.

Ara per ara tampoc està decidit el camí que s’agafarà diumenge 20 d’agost entre les tres opcions que contempla la carrera: cap al nord, camí d’Andorra, cap a l’Aragó via Lleida o cap a terres valencianes passant per Tarragona.

L’opció andorrana

Fa anys que Andorra és un país ‘aliat’ de la Vuelta i en aquest cas seria la ruta més fàcil des de Barcelona. No obstant, celebrar la segona etapa del 2023 al Pirineu significaria provocar una destrossa en la classificació general a les primeres de canvi després de la mala experiència del 2017, quan a la tercera jornada es va arribar a Andorra la Vella, es va despenjar Alberto Contador i Chris Froome ja es va vestir de líder per no deixar anar la peça fins a Madrid.

Així mateix, la celebració d’una contrarellotge per equips que circuli pel centre de Barcelona implica una gran mobilització de la Guàrdia Urbana i voluntaris per la quantitat de carrers que s’hauran de tallar al trànsit almenys durant tres o quatre hores. No obstant, el fet que la prova se celebri un dissabte del mes d’agost, en plenes vacances estivals, treu pressió de trànsit, al marge que la Vuelta serà un altre atractiu per als interessos turístics de Barcelona en el mes d’agost del 2023.