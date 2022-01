La capacitat d’anticipació, la capacitat del cervell per avançar-se al futur en resposta a un estímul, com la dels centrals tallant els driblatges dels davanters, o dels jugadors tallant una passada o provocant una falta en atac en bàsquet o handbol; per posar alguns exemples, és una capacitat que els i les esportistes tenen l’oportunitat d’entrenar i explotar entrenament rere entrenament i partit rere partit al llarg de la seva carrera esportiva.

La velocitat de reacció és la capacitat de respondre amb la màxima rapidesa a un estímul, els porters en serien l’exemple més evident, com els tenistes davant una deixada o milers de situacions més que els esportistes també aprenen, treballen i milloren en la seva activitat esportiva. Moltes vegades, masses, la gent de l’esport ens quedem clavats, només, en les etiquetes dels valors que l’esport permet potenciar: superació, integració, cohesió, companyerisme, salut i benestar... Que són imprescindibles i innegables, però hem d’anar més enllà, ja que la formació esportiva permet a nens i nenes, a nois i noies explotar moltíssimes d’altres capacitats que els seran importantíssimes en la vida i d’una gran utilitat en estudis, en la seva vida laboral i la seva vida personal. Cal doncs que anem més enllà en la formació esportiva. Cal que, sense abandonar els valors inherents, continuem potenciant tots aquells aspectes. Aquests, podrien ser la capacitat d’anticipació, com també la velocitat de reacció, que a banda de formar millors esportistes potencien que generem ciutadans més intel·ligents i amb unes qualitats que permeten també reaccionar millor davant les dificultats de les problemàtiques socials, laborals, econòmiques i polítiques que ens toca viure. Que la nul·la sensibilitat d’un govern autonòmic i autonomista més preocupat en invertir quantitats vergonyoses en uns Jocs Olímpics d’especulació i propaganda que en complir el seu deure de reforçar l’esport base del país no ens distregui de l’enorme responsabilitat de continuar formant esportistes més intel·ligents i més preparats i preparades.