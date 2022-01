El bàsquet girona no rutlla sense marc gasol. 1 Josep Franch intentant una safata contra un defensor de l’Alacant. F

2 Stürup en una jugada ofensiva durant el duel d’ahir a Fontajau que va acabar amb una nova derrota. F

Amb Marc Gasol a la banqueta, absent per les molèsties al bessó, el Bàsquet Girona va tenir ahir una tarda per oblidar. Contra l’HLA Alacant, un equip amb les mateixes victòries que els gironins, va sumar la tercera derrota consecutiva en tot just una setmana en un duel on es van veure moltes mancances. Com a la primera meitat, on es van encaixar 61 punts i 12 triples i on només es van encistellar 38. Frenada la sagnia al tercer període, els gironins no van ser capaços de reaccionar per acabar encaixant la tercera derrota seguida. Una desfeta que deixa evident que sense Marc Gasol les coses no rutllen.

Fi a una setmana de tres partits on el Bàsquet Girona no ha passat els seus millors moments. Primer, es va patir una derrota, pot ser previsiblle, contra el líder el Movistar Estudiantes. I després es va encadenar la segona a la pista del Lleida on Marc Gasol només va romandre a la pista tres minuts per culpa de les molèsties al bessò. Ahir només entrar a Fontajau, totes les mirades dels aficionats que van assistir al duel contra l’Alacant tenien només una direcció: la banqueta local per si veien el líder preparat per jugar.

Les seves esperances i il·lusions es van esvair quan no el van veure ni escalfar.La seva absència pesa, ja s’ha demostrat. No obstant això, ahir l’afició confiava treure una victòria contra un rival que posseeix, més o menys, els mateixos números que els gironins. Durant els primers compassos de partit la igualtat va manar; només això, durant l’inici. L’11-8, l’únic marcador favorable dels gironins va ser tot un miratge. A partir d’aquí, l’equip ahir entrenat per Arnau Sacot per la baixa per Covid de Sargatal, se les va veure magres. A base d’una asfixiant defensa, que no deixava fluir l’atac local; i un gran encert des de la línia de tres l’Alacant va fer deixar sobre la lona al Bàsquet Girona. Només en el primer període, els alacantins van signar un 6 de 10 en triples per tancar un marcador de 20 a 31.

En el segon període, els visitants continuaven trobant-se còmodes des de 6’75: ara, en el segon quart, eren un altre cop sis els triples anotats. Cosa que no permetia a uns gironins sense idees en atac, acabar d’aproximar-se a un marcador on es van veure 24 punts per sota abans de la mitja part (38-61). Capgirar el marcador semblava una utopia, quelcom impossible de realitzar. L’Alacant no va estar tan encertat ofensivament i es va tallar la seva sagnia; a més no tenien tanta fluïdesa. Ho va aprofitar un Bàsquet Girona amb algun dos més un de Sorolla o d’Èric Vila; i gràcies al control d’Albert Sàbat que va disputar gairebé cada minut. Amb un parcial de 22-12 i una cistella sobre la botzina de Gonçalo el tercer quart es va tancar amb el 60-73; i el que era més important: s’encarava un darrer amb tot (relativament) obert.

Els ànims del públic, que estava engrescat per una possible remuntada, van desaparèixer a l’inici amb el parcial de 0-7 (60-79) dels visitants i amb dues pilotes perdudes. Una diferència insalvable per un Bàsquet Girona que va acabar perdent per 75-94; que suma la tercera derrota consecutiva en una setmana i, el que és pitjor, veu com l’Alacant, que és qui marca el descens, l’empata en victòries amb un partit menys.