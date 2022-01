La selecció espanyola d’handbol va perdre el seu primer partit en l’Europeu davant Noruega (23-27) i no es va poder assegurar el bitllet per les semifinals. Per tant, el combinat dirigit pel sarrianenc Jordi Ribera es jugarà les garrofes demà contra Polònia. Amb un empat, els espanyols en tindrien prou per ser a semifinals i no haurien de dependre del resultat de Suècia -que ha de guanyar peti qui peti- davant Noruega.