Un gol de cap del brasiler Eder Militao al minut 92 va evitar la primera derrota del Reial Madrid al Santiago Bernabéu aquesta temporada en un partit de Lliga. Empat en l’últim sospir per igualar le dianes de Lucas Boyé i Pere Milla. L’Elx havia sigut capaç de posar el 0-2 en el marcador contra un equip, el de Carlo Ancelotti, que havia desaprofitar una pena màxima al primer temps. Benzema va enviar la pilota als núvols. Ja sense el francès al damunt de la gespa i a l’heroica, el Madrid va retallar distàncies. Des dels onze metres va marcar l’1-2, en aquest cas mitjançant el migcampista Luka Modric. Encara quedava una desena de minuts per davant, temps suficient per, com a mínim, salvar un punt. Ho va aconseguir en el descompte, amb una diana de Militao. Els blancs, líders, tenen 4 punts d’avantatge respecte el Sevilla.