Paula Badosa es va acomiadar de l’Obert d’Austràlia, primer Grand Slam de l’any, després de perdre en vuitens de final davant Madison Keys. La nord-americana, amb un tennis vertiginós, en va tenir prou amb dos sets (6-3 i 6-1) i una hora i 11 minuts de joc per derrotar a la tennista de Begur, que arribava a la cita en un gran estat de forma després de guanyar el torneig de Sidney la setmana passada. Però un cop més haurà d’esperar per accedir a unes semifinals d’un Gran Slam, fet que encara no ha fet mai en la seva carrera. De fet, les dues tennistes van arribar a la cita essent les jugadores més en forma de la temporada -juntament amb Ashleigh Barty-i després de coronar-se als tornejos previs d’Adelaida i Sidney, respectivament.

Keys va imposar el seu joc en tot moment, sense pràcticament donar opcions a Badosa. La tennista d’Illinois, amb un elevat 76% de punts en els primers serveis i connectar 26 cops guanyadors va apartar la gironina de qualsevol opció de remuntada. De fet, Badosa es va desesperar fins al punt que va acabar cometent deu dobles faltes. Tot i la derrota, la catalana s’acosta molt al top-5 i s’ha convertit en la primera espanyola classificada a la llista WTA després que Garbiñe Muguruza s’acomiadés a la segona ronda. Badosa acumula un positiu rècord de 51-18 des de l’arrencada de la temporada passada que la fa aspirant a les principals cites del calendari, que tot just acaba de començar. Bolsova eliminada en dobles En dobles, la també gironina Aliona Bolsova tampoc va poder classificar-se per quarts de final. La tennista de Palafrugell i Ulrikke Eikeri van caure en un duel molt ajustat davant Beatriz Haddad Maia i Anna Danilina i que es va decidir en el tie break de la tercera i definitiva mànega (3-6, 6-4, 7-6). Nadal accedeix a quarts Per la seva banda, Rafa Nadal és l’únic supervivent espanyol que queda ara en l’Obert d’Austràlia. En tennista mallorquí es va desfer en tres sets d’Adrian Mannarino (7-6, 6-2 i 6-2). I tot, en un duel d’esquerrans on Nadal va haver de suar per doblegar al francès en un primer set que es va allargar una hora i 21 minuts. El de Manacor va anar de menys a més i en les dues mànegues següents va ser el total dominador. De fet, el segon i el tercer set van durar el mateix que el primer, i el partit es va allargar fins a les 2 hores i 43 minuts. Per altra banda, Pablo Carreño va quedar eliminat després de perdre davant Matteo Berrettini, botxí de Carlos Alcaraz en els setezens de final, en un partit que es va decidir en tres sets (5-7, 6-7 i 4-6).