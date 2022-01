Queda una setmana perquè acabi el mercat hivernal i el Barça encara té feina per fer. Força perquè Xavi reclama l’arribada d’un davanter (Morata seria la solució ideal) per pal·liar els seriosos problemes en atac després de la greu lesió d’Ansu Fati (encara ha de decidir si s’opera o no) i el descartat polític-esportiu de Dembélé. També demana el tècnic un lateral esquerre per donar descans i, al mateix temps, competència a Jordi Alba. Però el club ha de trobar primer el marge salarial necessari per encaixar aquestes peces que exigeix l’entrenador, confiat per la capacitat negociadora de Mateu Alemany.

L’equip viu tal situació de precarietat que requereix, com ha repetit Xavi en diverses ocasions a Laporta i Alemany, solucions d’emergència per tenir opcions de competir i arribar a la zona Champions. L’arribada de Ferran Torres no és suficient per complaure Xavi. En una setmana, el tècnic ha perdut a dos davanters que tenien la condició d’indiscutibles: Dembélé-Ferran Torres-Ansu Fati. Només li queda l’exjugador del City, que ha encadenat tres titularitats consecutives després d’estar de baixa des d’octubre passat. Xavi no ha tingut més remei que acudir a Ferran perquè ha perdut l’amenaça i intimidació que li oferia Ansu i el regateig desequilibrant, però sense eficàcia que acostumava a oferir Dembélé. El 10 blaugrana va reunir-se ahir amb el club per decidir si passa per quiròfan, però ha demanat més temps perquè no ho veu clar malgrat que els metges insisteixen que corre pressa.

L’escenari resulta tan canviant al Barça que Luuk de Jong, que tenia el cartell de transferible aquest hivern, es queda ara perquè Xavi ha vist disminuïda la seva nòmina de davanters. El 31 de gener se li tira al damunt a Alemany, obligat a trobar solucions eficaces per recompondre una plantilla cada vegada més afeblida. Es va haver de recórrer a Dani Alves (38 anys i que estava a l’atur) per potenciar el flanc dret i ara es busca una alternativa per al lateral esquerre. Té 29 anys i s’ha convertit en suplent habitual a l’Ajax. Però el Barça, necessitat d’un recanvi per a Jordi Alba, que ho juga tot sense cap descans, s’ha fixat en Nicolás Tagliafico, un especialista de la banda esquerra, que camina desitjós per aprofitar l’ocasió que li brinda el mercat hivernal per venir com a cedit al Barça.