El coronavirus no dona treva a l’Spar Girona aquest mes de gener. El club va informar ahir que Laia Palau, Julia Reisingerova, Alfred Julbe i un altre membre del cos tècnic han donat positiu per Covid-19 i que altres integrants de l’equip estan pendents dels resultats de les proves PCR perquè mostren símptomes. Les dues jugadores ja van perdre’s l’últim partit a la pista del Bembibre (48-67) per precaució perquè no es trobaven gaire bé i van confinar-se als seus respectius domicilis, on segueixen aïllades seguint els protocols establerts.

A l’espera de tenir tots els resultats, l’Uni va exposar ahir la situació a la FIBA per demanar la suspensió dels pròxims dos partits d’Eurolliga previstos per aquesta setmana a Fontajau. El Landes hauria de venir demà (20.15 h) i el Dinamo de Kursk, dissabte (17.15 h). Si es confirma que hi ha més positius a la plantilla a part dels de Laia Palau i Reisingerova, s’ajornaran els dos duels d’acord amb el reglament que marca la FEB perquè no es pot jugar amb tres o més jugadores que tinguin la Covid. Serà la FIBA qui prengui l’última decisió un cop tingui tot l’informe mèdic. És el segon cop en un mateix mes que el conjunt que dirigeix Alfred Julbe veu truncada la seva dinàmica d’entrenaments i partits per culpa de la pandèmia. A principis de gener van donar positiu jugadores com Iho López o Giedre Labukiene i es van ajornar els partits de Lliga contra l’Araski i el d’Eurolliga amb el Dynamo Kursk, que precisament s’havia de recuperar aquest dissabte. L’enfrontament contra les russes haurà d’esperar i els dos clubs s’hauran de posar d’acord una altra vegada per trobar una nova data, així com amb el Landes pel mateix motiu.