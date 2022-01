Amb la sisena onada arribant al seu punt més àlgid i el virus fent de les seves, l’esport se’n ressenteix. No hi ha setmana que el suspens s’instal·li a cada competició i la LEB Or ni de bon tros se n’ha pogut escapar. El Bàsquet Girona encara té dos partits pendents i n’està a punt d’afegir un tercer si l’actual escenari no fa un gir de 180 graus. Diumenge, Fontajau hauria d’acollir el duel contra el Juaristi basc, però ara per ara, és força probable que el partit s’hagi de suspendre. Avui hauria d’haver-hi un veredicte definitiu, després que ahir es fes bullir l’olla amb aquesta possibilitat. Aquest últim cap de setmana, s’han detectat fins a cinc casos positius entre els integrants del Juaristi i el matx que els havia d’enfrontar al Palència va quedar ajornat. Si la situació no millora ben aviat, tampoc es podran veure les cares diumenge amb el Bàsquet Girona perquè així ho determina el protocol més recent aprovat per la Federació Espanyola de Bàsquet. Si se suspèn, tocarà buscar una nova data. De moment, ja s’han hagut d’ubicar els partits amb l’Oviedo (9 de febrer) i Melilla (13 de febrer).