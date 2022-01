Ansu Fati va transmetre ahir al Barça la decisió de no operar-se de la seva lesió al bíceps femoral de la cama esquerra. El davanter ha optat per un tractament conservador, segons va anunciar ahir el club.

El 10 del Barça no ha volgut passar una cinquena vegada pel quiròfan. Malgrat que els metges del club blaugrana li aconsellaven l’operació, el futbolista ha optat per una altra via. El club no va voler donar més detalls, ni sobre què consistirà el tractament ni el període de recuperació. «L’evolució marcarà la disponibilitat», va indicar en un comunicat. S’estima un temps de baixa que va des de les sis a les vuit setmanes.

En una reunió que va tenir lloc dilluns passat, el Barça va recomanar al futbolista que anés a Finlàndia i es posés en mans del millor especialista, el doctor Sakari Orava, que en el seu moment (2017) ja va operar a Dembélé de la mateixa lesió. No obstant això, Fati va imposar la seva voluntat preferint no passar pel mateix tràngol una altra vegada. Aquesta hauria la cinquena intervenció als seus 19 anys. Els metges del Barça consideraven que el quiròfan era la via més segura per a la seva òptima recuperació, però hauria suposat un període de baixa superior, d’entre quatre i sis mesos.

Ansu Fati va fer-se aquesta lesió en el duel dels vuitens de final de la Copa del Rei davant l’Athletic Club a Sant Mamés (3-2). Era el segon partit que jugava des que va rebre l’alta mèdica dels problemes al mateix múscul que va patir el passat 6 de novembre contra el Celta.

L’Ansu va patir una greu lesió al menisc intern del genoll esquerre al novembre del 2020, de la qual va ser intervingut en diverses ocasions i que el va obligar a estar-se deu mesos en blanc.

Sopar del Barça amb Messi

Leo Messi va sopar dilluns passat amb Sergio Busquets i Jordi Alba en un restarant de Barcelona, on van coincidir amb Xavi Hernández. El jugador del PSG manté la relació amb els seus excompanys del Barça i va aprofitar l’ocasió de no tenir compromisos internacionals amb Argentina per retrobar-se amb ells.