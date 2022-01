El partit que aquest diumenge havia d’enfrontar el Bàsquet Girona amb l’ISB Juaristi ha quedat finalment ajornat. El motiu? El brot de coronavirus que pateix l’equip basc, que ja no va poder disputar la passada jornada per aquest mateix problema. Uns quants dels seus jugadors i també algun membre del cos tècnic estan afectats (s’ha parlat de mitja dotzena), pel que la Federació Espanyola de Bàsquet, després de valorar la situació i parlar amb tots dos clubs implicats, ha acceptat que el matx es jugui un altre dia. Serà properament quan s’anunciarà la nova data.

Si la setmana passada els gironins recuperaven el partit ajornat en el seu dia a la pista del Força Lleida, amb derrota inclosa, l’equip de Jordi Sargatal té ara per davant tres enfrontaments més que han canviat de dia per aquest mateix motiu. Amb el Juaristi encara no se sap quan es jugarà, però sí que hi ha dia pels duels amb l’Oviedo i el Melilla. Seran els dies 9 i 13 del proper mes de febrer, respectivament.