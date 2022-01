La situació d'Álvaro Morata comença a desembussar-se. Després que fa unes setmanes el tècnic de la Juventus sortís al pas dels rumors assegurant que l'atacant es quedava, el desenllaç va pel camí de ser diferent. La 'Vecchia Signora' dona per fet l'acord amb la Fiorentina per Vlahovic (es parla d'uns 75 milions entre fix i variables), per la qual cosa està per la labor, ara sí, de deixar sortir al davanter madrileny.

Morata és la petició de Xavi per a reforçar la minvada línia ofensiva. Amb la lesió d'Ansu Fati, la situació amb Dembélé i sense confiar massa en Memphis ni Luuk de Jong, el tècnic egarense creu que la peça que falta, el perfil que cerca, el podria omplir el davanter madrileny. Potent, ràpid, versàtil, bon rematador, Morata està per la labor de viatjar a Barcelona. No sols això, sinó que ha comunicat al seu agent Juanma López que intenti per tots els mitjans que es faci l'acord. El problema de sempre El problema resideix en alguna cosa que ve 'martellejant' al Barça des de fa molts mesos. L'escull amb el qual s'està topant una vegada després d'una altra Mateu Alemany. El 'fair play' financer. I és que ara mateix el quadre blaugrana no pot incorporar a Morata. L'únic que pot 'permetre-ho' és Dembélé. Que accepti la carta de llibertat o que renovi. I vist com estan anant les coses últimament, sis dies semblen molt pocs per a arribar a una entesa. En qualsevol cas, tant la Juventus com l'Atlético de Madrid (propietari dels drets del jugador) han donat l'OK.