Ben poc s’havia desviat del camí traçat l’Spar Girona en aquesta fase de grups de l’Eurolliga però finalment li tocarà acabar-la més tard del que estava previst en un primer moment. La pandèmia n’és la principal responsable i el calendari s’haurà d’allargar, el que entrava dins de les possibilitats, veient quin és el panorama. Aquest cop el virus ha decidit que li ha tocat el rebre a l’equip de Fontajau i just en una setmana que havia de ser decisiva, amb dos compromisos: Basket Landes i Dinamo Kursk. Amb algunes jugadores afectades i també part del cos tècnic, el club movia fitxa i demanava la suspensió de tots dos enfrontaments. El primer ja ha quedat ajornat i per tant, avui no es jugarà. I el segon penja d’un fil.

Aquest últim cap de setmana, Julia Reisingerova i Laia Palau no van vestir-se de curt per afrontar el duel amb el Bembibre (48-67). Totes dues no es trobaven bé i veient el panorama ningú es volia arriscar. Fetes les proves pertinents, a elles i a la resta de la plantilla, tècnics inclosos, es confirmaven els positius de les jugadores. Però s’hi afegia l’entrenador, Alfred Julbe, i algú més del seu equip de treball. Per arrodonir-ho, d’altres membres del vestidor presenten símptomes. El brot és un fet i el club movia fitxa. Contactava amb la FIBA i demanava l’ajornament dels partits contra el Basket Landes i el Kursk. Sempre parlant també amb els altres equips implicats. De moment, un de dos. El duel amb les franceses canviarà de data, això és una realitat. Per saber què passarà amb el partit del cap de setmana, caldrà esperar. «Estem parlant amb la FIBA i de moment no està suspès. Estem pendents de les proves PCR que s’han de fer i depenent dels resultats i del número de persones afectades que hi hagi en aquell moment, decidirem. Fins que no se sàpiga res, la cosa continuarà com fins ara». Són declaracions del president de l’Spar Girona, Cayetano Pérez. L’Eurolliga obliga a fer tests PCR 72 hores abans de cada enfrontament. Tenint en compte que l’Spar Girona-Kursk estava fixat per aquest dissabte a Fontajau (ja s’havia endarrerit, en l’anterior ocasió per un brot a la plantilla russa), els resultats de les proves s’haurien de saber avui mateix. Serà a partir d’aquesta informació que s’actuarà. El més probable és que hi hagi un segon aplaçament perquè sembla que hi ha poc temps perquè les jugadores afectades es puguin recuperar.

Aquest nou escenari provocarà que l’Uni, amb 6 victòries i 5 derrotes quan falten només tres jornades (Landes, Kursk i Gdynia), jugarà amb cert avantatge. Un cop recuperi els partits que té pendents, completarà la fase de grups sabent què han fet els seus rivals directes i, de la mateixa manera, conscient de què necessita per ser als quarts de final de la competició per segona temporada consecutiva.