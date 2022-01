L'Spar Girona-Landes, que s'havia de jugar aquest vespre a Fontajau i que es va ajornar pels casos de Covid a l'equip gironí, ja té nova data: es disputarà el dimecres 23 de febrer a 1/4 de 9 del vespre, i serà el duel que tancarà la fase de grups, perquè tots els altres ja estaran disputats. Això pot donar un roc a la faixa a l'equip d'Alfred Julbe si no aconsegueix abans l'objectiu de classificar-se pels quarts de final de l'Eurolliga.

Per altra banda el partit contra el Dynamo de Kursk es manté programat per dissabte a les 5 de la tarda. Si ahir semblava que també acabaria ajornat, avui les perspectives milloren i tot apunta que es podrà jugar. L'Uni, de fet, ja l'està preparant a Fontajau, amb Laura Antoja, perquè Alfred Julbe està aïllat al seu domicili per la Covid. En principi, fins i tot, es contempla la possibilitat de recuperar Laia Palau, una de les jugadores que també tenia el virus, i Reisingerova serà dubte. Aprofitant la retirada de les restriccions que afectaven l’aforament als pavellons, l’Uni Girona ha cregut oportú ampliar la promoció #ComparteixSentiment que havia activat pel duel amb el Landes també pel partit amb el Kursk, que pot acostar i molt el bitllet per als quarts de final. Cada abonat pot demanar al club dues entrades extra per convidar amics i familiars a Fontajau.