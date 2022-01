Somni complert. Núria Pau (Ribes de Freser, 1994) competirà als Jocs Olímpics d’Hivern del mes vinent a Pequín. Serà una única prova, el 7 de febrer. Suficient per sentir-se satisfeta, per valorar tot el camí fet fins ara. Però això no s’acaba aquí. Mental i físicament preparada i disposada a fer-ho el millor possible, el seu cap no s’atura i entén que de feina i curses en té un grapat encara per fer al llarg de la seva carrera. Abans de fer les maletes, troba un petit forat per atendre aquest diari i explicar quines són les seves sensacions prèvies a la gran cita olímpica.

Ha complert el que vostè definia com el somni de la seva vida.

Sí i estic supercontenta per haver-ho aconseguit. Després d’uns dies d’estar surant a l’aire, ja he tornat a aterrar i estic centrada en la meva feina de cada dia. Perquè això va així. Et donen la notícia, que és boníssima, però tens l’obligació d’entrenar de nou i de competir, això no es pot tallar de cop. Ja ho he assimilat i me n’adono que ha valgut la pena tot el que he viscut fins ara. He hagut de passar moments difícils per culpa de les lesions, per problemes que m’ha tocat solucionar, a l’hora d’organitzar viatges i de tot plegat. En moments així tot el que estàs fent ho poses en dubte. Però després passen coses com això dels Jocs i te n’adones que aquella inversió i dedicació ha sigut profitosa. Que s’ha de creure passi el que passi. És una recompensa, sobretot si miro cap enrere.

L’espera s’ha fet massa llarga o tenia coll avall que hi aniria?

Poc abans que es fes públic m’havien confirmat que jo aniria als Jocs. Creia que sí, que la resposta seria afirmativa, però fins que no et truca algú o ho veus per escrit no pots estar tranquil·la. Sempre hi ha uns resultats que cal fer, però per més que ho aconsegueixis, fins que no t’ho asseguren i veus el teu nom allà, que no n’ets conscient que per fi ho has aconseguit.

Com encara aquests Jocs?

Primer era arribar-hi, i això ja està fet. Un cop allà, l’objectiu és molt clar. Vull treure la meva millor versió i amb aquesta idea estic treballant. Més enllà d’un resultat concret, és una cursa més i sé què és el que hi vaig a fer. Que ho aconseguim? Llavors estaré contenta, més enllà de quin temps o quina posició hagi fet, perquè és això concretament el que tothom em pregunta.

Es veu preparada?

El que estic és mentalitzada. Uns Jocs Olímpics presenten un escenari diferent, però al cap i a la fi hi vaig per córrer una cursa com qualsevol altra de la Copa del Món, per exemple. El que canvia és el context, que se celebren cada quatre anys. Al final del que es tracta és d’anar allà i fer la feina. Com ho puc fer en qualsevol altra cita. Pel que fa a les corredores, serà molt similar a d’altres proves que he fet al llarg de la meva carrera.

Assegura que mentalment es veu a l’alçada de les circumstàncies, però el físic l’acompanya? Ve de patir dues lesions en pocs mesos.

Sí. He hagut de fer un procés molt ràpid perquè tenia molt poc temps per davant i un munt de feina per fer. Cada dia he anat sumant, millorant. El treball ha sigut gradual, com una escala. Pujant esglaons, un rere l’altra. Encara continuo millorant i les curses que estic fent abans dels Jocs em permeten agafar rodatge. Ara mateix puc dir que em sento molt bé al damunt dels esquís. I en unes setmanes, quan arribi el moment, espero trobar-me com ara o fins i tot millor. Això vol dir que estaré en un bon moment. Parla de les lesions, però ja m’he recuperat. Estic molt bé.

Havia focalitzat part dels seus objectius en competir per arribar algun dia a viure uns Jocs Olímpics en primera persona. Aconseguit així, té més somnis per complir?

Bé, de moment hi he arribat però l’objectiu no està del tot complert. Ho serà quan vagi allà i faci el paper que vull fer. Que a tothom li quedi clar que la cosa no s’acaba aquí, ni molt menys la temporada. Encara hi ha proves de la Copa d’Europa, de la Copa del Món. Hi ha mesos per davant i molta feina per fer. Soc una persona a la que li agrada anar any a any, sense presses. He de fer plans amb aquest enfocament, perquè si començo a mirar massa endavant, potser m’equivocaré. Somnis? Sempre n’hi ha per complir, és clar. Vull ser millor esquiadora, fer més bons resultats, ser de les més destacades a la Copa d’Europa i pujar esglaons a la Copa del Món.

Un any enrere, vostè explicava en aquest mateix diari el munt de dificultats que ha hagut d’afrontar per entrenar i planificar el calendari de qualsevol temporada. S’ho ha hagut de manegar tota sola gairebé sempre, amb tot el que això comporta. Ara la història és una altra, perquè des de fa pocs mesos forma part de l’equip FAST (Female Alpine Ski Team), impulsat per La Molina Club d’Esports i que disposa d’un equip tècnic d’alt nivell.

En aquest sentit puc dir que la situació, a part de ser diferent, ha millorat. I força. Formo part d’un equip professional. Compto amb un entrenador, un fisioterapeuta, ens desplacem junts moltes vegades, i compartim experiències i treball. Això és molt millor que no pas el que hi havia abans, quan m’havia d’encarregar de fer-ho tot, buscant cites en el calendari o fins i tot conduint per arribar als llocs. Això m’ho trobava jo i també d’altra gent. Vam adonar-nos que necessitàvem un equip. Diverses noies teníem aquesta situació i per això ens vam moure. Al final, picant pedra i movent-nos aquí i allà, ho hem aconseguit i la veritat és que n’estem molt orgulloses i esperem treure’n tot el profit possible.