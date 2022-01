El Costa Brava ha informat aquesta tarda de la sortida de Borja Llarena. El mitjapunta canari estava cedit des de principi de curs pel Tenerife i torna al seu club d'origen. Llarena, en part per culpa d'una lesió, no ha tingut continuïtat a Palamós i tan sols ha disputat tres partits, tots com a suplent. El club esgota els darrers dies d'un mercat molt mogut on encara hi podria haver sortides i també entrades.