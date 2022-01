El Barça va anunciar ahir que el proper dimarts 1 de febrer «es presentaran públicament els resultats del treball de recerca Forensic» que ha elaborat els últims mesos com a «conseqüència de la Due Diligence Financera amb l’objectiu de detectar possibles irregularitats en la gestió del club durant el darrer mandat presidencial».

Després de la reunió de la junta, que es va realitzar a les instal·lacions del Camp Nou, també es va comunicar que l’entitat ja ha posat en marxa «actuacions» sobre la gestió de Josep Maria Bartomeu en els seus dos mandats, des del 2014 al 2021. El Barça revelava igualment que ha presentat «una denúncia davant de la Fiscalia Provincial de Barcelona per fets que es deriven de les conclusions de la investigació Forensic».

Serà el president Joan Laporta qui explicarà les conclusions d’aquest informe que ha realitzat la seva directiva per analitzar, fins al detall més mínim, la gestió de Bartomeu durant els últims set anys. No va voler, però, el club precisar quin tipus d’actuacions ja ha emprès contra l’exdirigent, més enllà de la denuncia a Fiscalia.

La situació de Dembélé

Al rebombori institucional se li afegeixen les últimes informacions en l’àmbit esportiu, sobretot ara que el mercat de fitxatges del mes de gener enfila la seva recta final. És aquí on toca parlar del francès Ousmane Dembélé, el futur del qual semblava destinat a passar, de manera imminent, lluny del Camp Nou. Tanmateix, les últimes informacions parlen d’un possible gir de guió.

Moussa Sissoko, el seu representant, arribava el passat dimarts a Barcelona amb la intenció de tenir una nova trobada amb el club blaugrana. Es va reunir amb el tècnic, Xavi Hernández, i segons avançava el diari Sport, la reunió hauria acabat amb sensacions molt positives entre totes dues parts implicades. Fins al punt que la renovació del davanter, que semblava impossible fa un parell de dies, estaria cada cop més a prop. Jordi Cruyff tampoc es va perdre la cita, on no hi va poder assistir el director de futbol del Barça, Mateu Alemany, positiu per coronavirus.

Dembélé acaba contracte el 30 de juny d’aquest mateix 2022 i des de fa mesos, el club intenta abordar amb el jugador i el seu entorn una renovació que no s‘acaba de concretar. Se l’havia pressionat perquè prengués una decisió abans del final del mercat d’hivern i de moment encara no hi ha un veredicte definitiu. La postura és la mateixa: o amplia el seu vincle o el futbolista se’n va. De moment, aquests dos últims partits, Dembélé els ha viscut fora de la convocatòria.