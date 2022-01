Amb la moral alta després de derrotar diumenge el Reial Madrid en partit de Lliga, el Barça rep aquesta nit a l’Eurolliga l’Asvel Villeurbanne francès (21.00 hores), un equip que destaca pels seus anotadors petits, i ho fa amb la baixa d’última hora del pivot Sertac Sanli per coronavirus.

El turc, aïllat al seu domicili en bon estat de salut, va ser el màxim anotador blaugrana a Madrid amb 17 punts i s’havia consolidat com una peça important en el joc interior, sent un recurs ofensiu valuós per la seva amenaça de mitjana i llarga distància.

La baixa de l’otomà s’uneix a la del pivot Pierre Oriola, lesionat igual que l’escorta Álex Abrines, per la qual cosa l’únic 5 disponible del primer equip serà el nord-americà Brandon Davies.