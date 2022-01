Tret de sortida a la temporada de curses a la demarcació de Girona amb la quarta edició de la Hivernal de Campllong, que torna després d’un any de descans obligat per la pandèmia i que servirà per retre homenatge al company desaparegut Joan Vergara. La prova comptarà amb dos recorreguts. El més llarg arribarà fins els 38 quilòmetres, amb uns 1.200 metres de desnivell positiu i d’una dificultat més tècnica. El segon circuit serà de 25 quilòmetres, amb 600 metres de desnivell positiu. La participació està limitada a 350 corredors. Les e-bikes sortiran a les 9 del matí i un quart d‘hora després, la resta de participants.