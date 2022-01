Enterbolit més del compte per culpa d’una pandèmia que no té aturador, el camí de l’Spar Girona en aquesta fase de grups de l’Eurolliga sembla que es redreça. Tocarà fer algun retoc, perquè el virus ja les té aquestes coses, tot i que si des d’ara fins d’aquí a un mes res es torça, l’equip ha pogut situar en el mapa les tres jornades que li queden per saber si podrà classificar-se o no pels quarts de final d’aquesta competició. Just el seu sostre, allà on hi va arribar la temporada passada, i on té ganes de presentar-s’hi de nou amb la voluntat de fer-la grossa. Ahir tocava festa grossa a Fontajau per rebre el Basket Landes, però el partit no es va poder jugar. Ja té nova data, el proper 23 de febrer (20.15h). En canvi, no s’haurà de tocar l’enfrontament d’aquest dissabte amb el Dynamo Kursk (17h). El tercer duel en discòrdia, amb l’Arya Gdynia polonès, també es manté i està previst que se celebri la setmana vinent.

Contra el Landes sí que s’ha canviat de data. Laia Palau i Julia Reisingerova ja no es van enfrontar contra el Bembibre el passat cap de setmana i les proves pertinents van corroborar que patien coronavirus. No eren les úniques, perquè a l’entrenador, Alfred Julbe, també li va tocar el rebre. Fins i tot algun membre més del vestidor presentava símptomes. Veient el panorama, es va parlar amb el propi Landes i la FIBA i el duel es va ajornar. Ja se li ha trobat una nova ubicació. Serà el dimecres 23 de febrer, a partir d’un quart de nou del vespre. Aquest, per tant, serà el duel que tancarà la fase de grups d’aquesta competició, perquè ja s’haurà disputat la resta de calendari. D’aquesta manera, l’Uni pot jugar amb cert avantatge respecte la resta de competidors, perquè s’hi presentarà sabent si té o no opcions de ser a quarts i, en cas afirmatiu, què és el que necessita per arribar-hi.

El que no es mou és l’Spar Girona-Kursk. Es manté programat per aquest dissabte, 29 de gener, a partir de les 5 de la tarda. I contra tot pronòstic, perquè dimarts semblava que aquest duel també s’acabaria ajornant, però l’endemà les perspectives milloraven i sembla ser que es podrà jugar amb normalitat. De fet, l’equip no ha deixat d’entrenar-se damunt del parquet de Fontajau, amb Laura Antoja fent d’entrenadora principal, perquè Alfred Julbe continua aïllat a casa per culpa del virus. Fins i tot, les perspectives són tan favorables que no es descarta que Laia Palau arribi a temps per disputar aquest partit, el que ampliaria la rotació. En canvi, Julia Reisingerova serà dubte fins a darrera hora, però la seva participació no és impossible, pel que també podria arribar-hi, tot i que és més difícil en el cas de la pivot txeca. Si tot continua així, cita per dissabte, un altre partit el dimecres dia 2 de febrer (amb el Gdynia) i la fase de grups que es tancarà el proper 23, amb el Landes.

A més, una altra bona notícia perquè aprofitant la retirada de les restriccions que afectaven l’aforament dels estadis i també dels pavellons, com és el cas del de Fontajau, l’Uni decidia ampliar la promoció anomenada #ComparteixSentiment. S’havia activat en un primrer moment pel duel amb el Basket Landes, però finalment també tindrà validesa per l’enfrontament contra el Kursk. Cada abonat pot demanar al club dues entrades extra per convidar amics i familiars. Amb això s’intenta que el recinte presenti la millor entrada possible per acostar l’equip als quarts de final. L’objectiu és que dissabte hi hagi 5.000 persones.