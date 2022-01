Marc Márquez, campió en sis ocasions de la categoria reina del motociclisme, viatjarà a Malàisia amb el seu equip, Repsol Honda, per entrenar i tornar a enfilar-se a una moto després de l’autorització del seu equip mèdic per la seva satisfactòria evolució de la diplopia.

El pilot català es va sotmetre a una revisió mèdica el passat dilluns, on es va confirmar la recuperació d’un Márquez que està llest per competir cinc mesos després de la seva victòria al Gran Premi de l’Emilia Romanya. Per tant, estarà present en la pretemporada en els primers tests oficials de MotoGP que seran a Sepang, durant els propers 5 i 6 de febrer, i posteriorment a Mandalika, Indonèsia, una setmana després.