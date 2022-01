L’Olot presenta la candidatura més ferma per aconseguir l’ascens aquesta temporada. El conjunt garrotxí va anunciar ahir que Aimar Moratalla s’ha convertit en el segon fitxatge d’aquest mercat d’hivern, després que el defensa vallesà rescindís el seu contracte amb el Costa Brava. D’aquesta manera, el de Sant Antoni de Vilamajor tanca una llarga etapa d’11 temporades, repartides en diversos períodes, amb els blaugranes per ajudar els d’Albert Carbó a assolir l’objectiu.

«Estic molt content d’arribar a l’Olot perquè té un bon projecte i una gran afició. Espero aportar el màxim per aconseguir l’objectiu», va explicar Aimar que es definia com «un futbolista amb recorregut i fort en la faceta defenisva». Per la seva part, Carbó va beneir la darrera incorporació al seu equip. «L’Aimar és un jugador amb molta experiència en categories superiors i que ja coneix part del grup. Pot actuar tant de central com de lateral», va assegurar el tècnic.

El defensa, de 35 anys, no va arribar a estrenar-se aquesta temporada amb el Costa Brava a la Primera RFEF a causa d’una lesió de la qual ja està recuperat. Quan encara es deia Llagostera i el club era propietat de la família Tarragó-Alsina, Aimar va deixar-hi empremta defensant els colors blaugranes a Tercera, Segona B i Segona, amb 39 partits a la categoria de plata. A més a més, també va provar una experiència a l’estranger amb el Seinäjoki finlandès i va passar pel Cornellà, Europa, Granollers, Peralada i Banyoles després de formar-se a les categories inferiors del Girona. A l’Olot, Aimar agafarà el relleu d’Albert Blázquez, lesionat de llarga durada.