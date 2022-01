El Barça negocia des de fa un parell de mesos un acord global de patrocini amb Spotify, que inclouria no només la samarreta (ocupada ara per Rakuten, amb una vinculació comercial que expira el 30 de juny) sinó que afectaria també el cognom del Camp Nou, segons ha revelat Sònia Gelmà en el programa ‘Tot Costa’ de Catalunya Ràdio.

Seria, en cas de concretar-se finalment aquest pacte amb l’empresa sueca de música en línia, la primera vegada que l’estadi blaugrana porta un cognom comercial, abans fins i tot que es posin en marxa les obres de l’Espai Barça. El club, a l’espera de concretar-ho, confia obtenir entre 60 i 65 milions d’euros anuals per aquesta triple vinculació comercial amb Spotify.

Primer a la part frontal de la samarreta, substituint Rakuten, i a l’esquena de la d’entrenament, on ara hi ha Beko, la marca d’electrodomèstics turca. I, per descomptat, col·locant el cognom comercial al Camp Nou, una cosa mai vista en la història del club des que el 1957 es va construir l’estadi.

⚠ Camp Nou Spotify?

Explica @soniagelma que l'empresa sueca de música en línia no només serà la principal patrocinadora de la samarreta del Barça, sinó que també pagarà pels title rights del Camp Nouhttps://t.co/N1Z93uy5TU — Tot costa (@totcosta) 27 de enero de 2022

El Barça tenia previst firmar un acord de llarga durada, amb un mínim de 15 anys i un màxim de 30, molt habitual en aquest tipus d’associacions. Però Spotify és més partidària de rubricar per un període més curt, una cosa que acceptaria el club blaugrana si es tanca aquest triple acord amb la multinacional sueca.

La directiva de Joan Laporta ja fa uns quants mesos que rastreja el mercat per trobar noves vies de patrocini després que tant Rakuten, que va firmar al 2016 amb la junta de Bartomeu arribant a la cota màxima de 55 milions anuals tot i que en aquesta última temporada, i a causa de la pandèmia, es reduïa a 30, com Beko, amb una última firma el 2018 que garantia al club 19 milions d’euros anuals.